Volcó un barco en Nueva York y murieron una mujer y un bebé: acusarán al capitán de la embarcación

Dos muertos por vuelco de un barco en aguas donde está la Estatua de la Libertad. Foto: AP.

El capitán de una embarcación enfrenta una acusación después que un barco se volcara el sábado por la noche en el puerto de Nueva York, matando a una mujer y una bebé, informó la policía el domingo.

La lancha rápida Bayliner de 22 pies fue alrededor de las 22:25 del sábado cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Rescate de personas luego que volcara la embarcación en Nueva York

Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la niña, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas. Según la Guardia Costera, los demás fueron atendidos por lesiones menores.

Manuel Hernandez, el capitán de 46 años, está acusado de 13 cargos de imprudencia temeraria. La policía indicó el domingo que no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

Según CNN. Hernández fue puesto bajo custodia federal tras recibir tratamiento en un hospital. Aún se desconoce cuándo comparecerá ante el tribunal o si ha contratado a un abogado.

AP