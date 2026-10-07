Trail del Viento 2026: Diez años conectando el running con el Norte Neuquino

Por Oscar Aliaga



Esta décima edición de Trail del Viento tiene un significado muy especial. Es la celebración de una historia que comenzó hace diez años, cuando muy pocos miraban al norte neuquino como escenario para una carrera de montaña.

Trail del Viento nació de una apuesta: creer que la Cordillera del Viento tenía todo para convertirse en un escenario extraordinario para el trail. En aquel momento no había un destino instalado ni una estructura armada alrededor de la actividad. Hubo que abrir y recuperar senderos, trabajar sobre los recorridos y construir una carrera prácticamente desde cero. Incluso uno de aquellos senderos terminó llevando el nombre de Trail del Viento.



Diez ediciones después, la carrera sigue ahí. Y esa vigencia es probablemente uno de sus mayores logros: haber sostenido durante todos estos años una competencia de montaña en un rincón del Neuquén que en aquel momento pocos conocían, manteniendo su identidad y creciendo junto con el lugar.

Hay algo de Trail del Viento que resulta difícil de transmitir hasta que uno llega a Huinganco. Hay una mística especial. La Cordillera del Viento, sus senderos, el clima, el silencio, la inmensidad y el Cerro Corona construyen una experiencia que va mucho más allá de cruzar una línea de llegada. Y es justamente allí donde la Patagonia toca el cielo.



Trail del Viento se distingue por llevar a los corredores hasta prácticamente los 3.000 metros de altura en el Cerro Corona, convirtiendo a su distancia mayor en el trail más alto de la Patagonia. Llegar hasta allí implica atravesar una verdadera carrera de montaña: desnivel, terreno técnico, ascensos y descensos exigentes y un paisaje que cambia a medida que se gana altura.

La décima edición, que se corre este fin de semana, 10 y 11 de octubre, vuelve a reunir cuatro propuestas: KM Vertical, 10K, 25K y 42K. Desde quienes quieren comenzar a descubrir estos senderos hasta corredores experimentados que vienen a enfrentarse con la montaña, todos comparten durante esos días un mismo territorio.



Esta edición tendrá además la presencia de corredores de enorme nivel, varios de ellos protagonistas de la historia del trail patagónico y de la propia carrera. Una presencia que le da un marco deportivo especial a una edición que tiene mucho de celebración y de reencuentro.

Pero Trail del Viento tampoco podría explicarse sin Huinganco y su gente. El acompañamiento del Municipio ha sido fundamental para sostener esta historia, junto con el apoyo del Gobierno provincial y de NeuquénTur, que han acompañado la posibilidad de mostrar, a través del deporte, uno de los territorios más extraordinarios que tiene la provincia.



Porque desde el comienzo hubo también otro objetivo: hacer visible el norte neuquino. Que alguien llegara para correr y terminara descubriendo Huinganco, Andacollo, la Cordillera del Viento, sus paisajes y su gente. Que la carrera fuera también una puerta de entrada a una región que todavía conserva esa sensación de estar descubriendo algo nuevo.

Hace diez ediciones, cuando pocos apostaban por hacer trail en este lugar, Trail del Viento empezó a marcar sus senderos. Hoy vuelve a recorrerlos para celebrar su décima edición.