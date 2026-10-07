Río Negro cambia el sistema para cobrar a la acuicultura: cómo era antes y cuánto se pagará ahora

El nuevo esquema vincula el monto de la patente acuícola con la producción autorizada de cada establecimiento. Foto: gentileza.

Río Negro modificó el mecanismo para calcular los derechos de otorgamiento y las patentes anuales de la actividad acuícola, tanto continental como marítima.

La medida fue establecida mediante la Resolución 2195/2026 del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, publicada en el Boletín Oficial de la provincia. La norma deroga la Resolución 856/2004, que durante más de dos décadas estableció el esquema para determinar estos pagos.

El cambio central es que el nuevo sistema busca que el canon tenga una relación más directa con la capacidad productiva de cada establecimiento, en lugar de basarse en la estructura de módulos que utilizaba la normativa anterior.

Cómo se calculaba antes

El esquema que estaba vigente desde 2004 utilizaba distintas variables según el tipo de explotación.

En la acuicultura continental, el cálculo contemplaba módulos vinculados a la ocupación, al volumen de agua y al caudal. En los permisos continentales, por ejemplo, se utilizaba el denominado módulo de caudal, mientras que para las concesiones en áreas lacustres intervenían módulos de ocupación y de volumen de agua. La normativa de 2004 había reemplazado y modificado el esquema establecido originalmente en 2003.

Para la acuicultura marítima, también se utilizaba una fórmula basada en módulos de ocupación.

Con el paso de los años, el sistema fue actualizando los valores de las unidades. Por ejemplo, una resolución publicada en 2025 había fijado en $10 el valor de la unidad de valor utilizada en las fórmulas de la Resolución 856/2004.

Por qué decidieron cambiarlo

En los fundamentos de la nueva resolución, la Provincia reconoce que el esquema anterior tenía métodos de cálculo complejos y de difícil aplicación, debido a la cantidad de variables que intervenían.

Según explica la norma, esa situación terminó repercutiendo en la ausencia de percepción de ingresos por las patentes. También señala que el sistema no contaba con una variable que permitiera actualizar adecuadamente los valores frente a las variaciones de precios.

Por eso, el nuevo esquema busca simplificar el cálculo y, al mismo tiempo, vincular el canon con la escala productiva de cada emprendimiento.

Cómo se calculará ahora

La nueva fórmula es: Patente anual = producción autorizada × precio de referencia × Coeficiente de Valor de Producción (CVP).

La producción autorizada será el volumen aprobado en el permiso o concesión. El precio de referencia estará relacionado con el valor de mercado de la especie producida y el CVP funcionará como un coeficiente técnico para ajustar el canon según el tipo de producción.

Para comenzar a aplicar el nuevo sistema, la Provincia estableció:

Precio de referencia: $6.169.790 por tonelada ( US$3.993 aprox.).

$6.169.790 por tonelada ( aprox.). Coeficiente de Valor de Producción: 0,0035.

La autoridad de aplicación podrá actualizar el precio de referencia y modificar el coeficiente bajo las condiciones previstas por la resolución.

Un ejemplo: cuánto pagaría un establecimiento

El propio Boletín Oficial incluye un ejemplo teórico.

Para un establecimiento con una producción máxima autorizada de 1.500 toneladas por año, el cálculo sería:

1.500 × $6.169.790 × 0,0035 = $32.391.397,50

Es decir, con esos parámetros, la patente anual sería de $32,4 millones (US$20.965 aprox.).

Además, el derecho de otorgamiento será equivalente al 5% de la patente anual. En el ejemplo utilizado por la Provincia, ese monto sería de $1.619.569,87 (US$1.048 aprox.).

Qué se tendrá en cuenta para determinar la producción

La nueva normativa plantea que la capacidad productiva no se mire solamente desde el resultado final.

Entre los indicadores que pueden considerarse aparecen la producción anual en toneladas, la cantidad de ejemplares sembrados -como ovas, larvas, alevinos o juveniles- y las características del sistema productivo, incluyendo tecnología, densidad de cultivo, tipo de instalación y eficiencia productiva.

La intención, según los fundamentos oficiales, es que el canon tenga una relación más directa con la escala e intensidad de cada emprendimiento, generando mayor equidad entre productores y dando mayor previsibilidad sobre los montos a pagar.

También alcanza a la maricultura

El cambio incluye a la acuicultura marítima. Para estos emprendimientos, el precio de referencia deberá determinarse a partir de información sobre el valor de mercado de la producción, que podrá ser consultada a organismos públicos o privados, plantas pesqueras o la Terminal Pesquera Artesanal, entre otros.

La resolución establece además que el pago de los derechos y patentes será condición previa para iniciar la actividad y que el primer año deberá abonarse por adelantado, con una excepción para los emprendimientos artesanales.