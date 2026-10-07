Messi se despidió de la Selección: así fueron los mensajes del arco político tras su último partido con Argentina

Luego del encuentro disputado la noche del martes en el estado Monumental, el cual marcó la despedida de Messi de la Selección argentina tras 21 años vistiendo la albiceleste, referentes de distintos sectores del arco político acudieron a sus redes sociales para pronunciarse sobre la gran despedida.

Tanto la oposición como el oficialismo coincidieron en que «El 10» ya es una leyenda que quedará en el recuerdo y los corazones de todos los argentinos.

Las despedidas del arco político a Messi

Desde el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista, el primero en aparecer fue el presidente Javier Milei que difundió un video acompañado por palabras de agradecimiento hacia el futbolista: «Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible».

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! https://t.co/J6tHD97MB4 — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026

Este primer mensaje lo publicó en la previa del partido en El Monumental y sumó un segundo posteo tras el final. En este último, compartió una imagen de Messi llevando la camiseta de la Selección, desde sus inicios hasta el presente, e insistió en su agradecimiento por ser «el mejor de todos los tiempos».

Muchas gracias Lionel Messi…!!! El mejor de todos los tiempos lejos. VAMOS ARGENTINA CARAJO https://t.co/L16WQ92sOq — Javier Milei (@JMilei) October 7, 2026

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, remarcó la trayectoria y los valores del capitán: «Durante años, millones de argentinos nos sentimos representados no solo por esa camiseta que él llevó como nadie, sino también por él. Por su forma de luchar, de levantarse, de insistir cuando parecía que no se podía. Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores». Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió al delantero señalando: «Es el tipo más querible del mundo».

Hay algo que Messi logró que va mucho más allá del fútbol. Durante años, millones de argentinos nos sentimos representados no solo por esa camiseta que él llevó como nadie, sino también por él. Por su forma de luchar, de levantarse, de insistir cuando parecía que no se podía. Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores. Es el ejemplo de millones de chicos que crecieron mirándolo y soñando con ser como él. Es nuestra emoción cuando vemos sus lágrimas. Es nuestra alegría cuando él fue feliz y nos hizo felices a todos. Es ese nudo en la garganta cada vez que vemos un video de él jugando con la Selección o nos cruzamos la camiseta de Argentina con su nombre en cualquier rincón del mundo. Es el ídolo de 47 millones de argentinos y de millones más. Es el mejor del mundo. Y para nosotros, también es parte de nuestra historia. Gracias por tantas alegrías, Capitán. Por hacer que durante tantos años la Selección volviera a ser ese lugar donde todos los argentinos nos encontramos. Te vamos a extrañar eternamente. 🇦🇷 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2026

Desde Mendoza, el diputado Luis Petri expresó: «Nos hiciste campeones de América y del mundo. Y, más que eso, llevaste a nuestro país a lo más alto y nos inflaste el pecho de orgullo». En tanto, el diputado del PRO Cristian Ritondo manifestó: «Se termina una era. Gracias, Leo, por hacernos felices tantas veces y por demostrar que con esfuerzo, humildad y amor por la camiseta se puede llegar a lo más alto».

Por el lado de la oposición, la organización de La Cámpora publicó: “Orgullosamente argentino”, agregando un agradecimiento “por llevar la celeste y blanca a lo más alto”.

ORGULLOSAMENTE ARGENTINO 🇦🇷 Gracias por llevar la celeste y blanca a lo más alto. https://t.co/CDFTl054hE October 7, 2026

En el ámbito parlamentario, el dirigente Leopoldo Moreau señaló que “Messi y la Scaloneta ayudaron a sostener la autoestima de los argentinos”, al tiempo que destacó los homenajes impulsados por la UBA y la AFA. Por su parte, la diputada Cecilia Moreau manifestó: “La ternura no se entrega. Messi será eterno”, mientras que la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo: “Un capitán que unió a todo un pueblo. Messi nos hizo abrazarnos, emocionarnos y festejar juntos”.

La ternura no se entrega. Messi será eterno 🇦🇷🤍 https://t.co/pqZoiMyJ95 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 7, 2026

Diversos mandatarios provinciales también hicieron llegar sus mensajes. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó: “Se cierra una de las historias más lindas de nuestra Selección y solo queda decirte gracias, Leo. Nos hiciste felices, nos uniste y llevaste nuestra bandera a lo más alto del mundo”. En la misma línea, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, concluyó: “Qué privilegio ser contemporáneos de vos. Gracias eternas, capitán”.