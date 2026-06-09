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Sin Messi de arranque: el equipo titular de Argentina para enfrentar a Islandia

El encuentro se disputará desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn.

Redacción

Por Redacción

Foto: AFA. El Flaco López será el "9" de área del combinado nacional.

Foto: AFA. El Flaco López será el "9" de área del combinado nacional.

Confirmado el equipo titular de la Selección Argentina para enfrentar a Islandia desde las 22, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en lo que será el último encuentro preparatorio del elenco albiceleste antes del debut en el Mundial.

La principal novedad es la ausencia de Lionel Messi desde el arranque, aunque, según aseguró ayer Lionel Scaloni, el astro argentino sumará minutos para agarrar ritmo futbolístico y llegar de la mejor forma al estreno ante Argelia.

Otro punto saliente es la inclusión del volante ofensivo Nicolás Paz, ya recuperado de su lesión, aunque hoy su rol será ocupar un lugar en el frente de ataque junto a Giovanni Simeone y José Manuel «Flaco» López, también una grata presencia entre los titulares.

Tal como había adelantado Lionel Scaloni, Gerónimo Rulli reemplazará a Juan Musso en el arco. Por su parte, Emiliano «Dibu» Martínez continúa en la etapa final de recuperación de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha y apunta a regresar en el debut mundialista frente a Argelia, el próximo 16 de junio.

En defensa, Agustín Giay ganó la pulseada en el lateral derecho. En tanto que por izquierda, la zaga, también integrada por los centrales Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, tendrá a Facundo Medina.

En cuanto al mediocampo, Exequiel Palacios vuelve a ser volante central, mientras se aguarda por la recuperación de Leandro Paredes. Los internos, encargados de generar juego, serán Gio Lo Celso y Valentín Barco.

Con todo lo expuesto, el equipo que saldrá a cancha será: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco; Giovani Simeone, José Manuel López y Nicolás Paz.


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Confirmado el equipo titular de la Selección Argentina para enfrentar a Islandia desde las 22, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en lo que será el último encuentro preparatorio del elenco albiceleste antes del debut en el Mundial.

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