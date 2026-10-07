Singapur 2024: una largada de antología y otra brillante demostración de Franco Colapinto

El argentino se robó todos los aplausos en su tercera presentación en F1.

El primero de los dos antecedentes en el circuito de Marina Bay, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, trae muy buenos recuerdos para el piloto argentino Franco Colapinto, que desde el viernes afrontará el 17° compromiso de la temporada 2026.

En 2024, el pilarense afrontó en dicho trazado urbano su tercera competencia en la máxima, luego de un debut por demás sobresaliente tras el 12° puesto en Monza y el asombroso 8° lugar en Bakú. Una carta de presentación que sorprendió a propios y extraños.

En Singapur, Franco demostró que lo hecho previamente no fue casualidad. A bordo del Williams, equipo al que ingresó en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant, el argentino acarició los puntos en el 11° puesto y, por primera vez desde su debut, superó a su compañero Alex Albon.

Colapinto marcha por delante del Red Bull de Checo Pérez en Singapur 2024. Por radio, el mexicano exclamó: «Es muy bueno, no lo puedo pasar».

Pero lo mejor del pilarense en aquella competencia se dio en la largada. Según la propia F1, una de las mejores de la temporada. Un movimiento propio de un experimentado y no de un piloto novato, de apenas dos carreras en su haber.

Con la confianza por las nubes, Franco, que partía 12°, se lanzó a gran velocidad por el radio interno de la primera curva, estirando el frenaje y ganándole la cuerda al japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y al español Carlos Sainz (Ferrari). Aunque en esa maniobra, como consecuencia de la «barrida» de pilotos hacia el externo, también pudo dar cuenta de su coequiper Albon.

En la previa del #SingapurGP no queremos dejar pasar, la largada de Franco Colapinto 🇦🇷 en el 2024, siendo la primera vez que corría en este circuito. ¡Que largada metiste nene! https://t.co/41dk3OJ5cb — F1 TOTAL (@_F1TOTAL) October 7, 2026

El tailandés, de hecho, se quejó por radio con el equipo, considerando el movimiento del pilarense una maniobra temeraria en perjuicio de su línea de tránsito. Pero al finalizar la prueba, y tras ver las imágenes, Alex tragó saliva y reconoció el gran sobrepaso del joven argentino.

A partir de allí, el paddock entero consideró a Colapinto un caso serio. Incluso el equipo Red Bull mostró firme interés en el argentino, comenzando a negociar un posible traspaso para el año siguiente; movimiento que se caería tras los accidentados episodios posteriores de Franco en Brasil y Las Vegas, respectivamente.

Luego de aquel gran primer encuentro con Singapur, el argentino compitió por segunda vez en 2005, ya como piloto de Alpine y siendo reemplazante del australiano Jack Doohan. El pilarense cruzó la meta en el 16° lugar, por delante del francés Pierre Gasly, con un monoplaza que estaba muy lejos de las prestaciones actuales.