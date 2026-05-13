Lautaro Martínez anotó en la final e Inter se quedó con la Copa Italia ante Lazio

Lautaro Martínez levantó la Copa Italia en el Estadio Olímpico de Roma tras la victoria de Inter sobre Lazio. (Foto: AP)

Inter derrotó 2-0 a Lazio en el Estadio Olímpico de Roma y se consagró campeón de la Copa Italia. El conjunto de Milán golpeó en los momentos justos y volvió a tener a Lautaro Martínez como una de las grandes figuras de la noche.

El equipo neroazzurro abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo gracias a un gol en contra de Adam Marusic. Federico Dimarco ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y el defensor montenegrino terminó desviando la pelota hacia su propio arco.

A los 35 minutos apareció Lautaro Martínez para ampliar la ventaja. Denzel Dumfries recuperó la pelota en campo rival tras un error defensivo de Lazio y asistió al delantero argentino, que definió debajo del arco para marcar el 2-0 definitivo.

¡HAY GOL DEL TORO EN LA FINAL!



Gran recuperación de Dumfries en la salida de Lazio y el neerlandés asistió a Lautaro Martínez que convirtió el 2-0 para Inter.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/5SI3yAwn5m — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026

Con este tanto, el «Toro» alcanzó los 175 goles con la camiseta de Inter y se mantiene como el tercer máximo goleador de la historia del club italiano, por detrás de Alessandro Altobelli y Giuseppe Meazza.

En el complemento, ambos equipos tuvieron oportunidades para convertir, aunque les faltó eficacia en los metros finales. Lazio contó con varias chances para descontar, pero se encontró con un firme Josep Martínez, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido. Del otro lado, Edoardo Motta también tuvo intervenciones importantes para evitar una diferencia mayor.

De esta manera, Inter cerró la temporada con un doblete, tras la obtención de la Serie A la semana pasada, y Lautaro Martínez conquistó su novena corona con el club, además de levantar su tercera Copa Italia tras las obtenidas en las temporadas 2021/22 y 2022/23.