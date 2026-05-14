Se confirmó el cronograma de las semifinales del torneo Apertura

Este miércoles se terminaron de definir los cruces de semifinales del torneo Apertura del futbol argentino. Tras las clasificaciones de River y Central, ya se conocen los cuatro mejores del certamen. Esta mañana, AFA publicó cómo será el cronograma del próximo fin de semana.

Las semifinales se largarán el sábado. Desde las 19:30 horas y en el estadio Monumental, River se verá las caras ante Rosario Central, por un lugar en la gran final. El Millonario viene de derrotar a Gimnasia de La Plata por 2-0, mientras que el Canalla dejó afuera a Racing por 2-1, en un partido lleno de polémicas, donde el equipo de Avellaneda terminó el encuentro con 9 jugadores.

A pesar de jugar el miércoles, la primera semifinal será el sábado porque Central juega Copa Libertadores el martes y por reglamento necesita 72 horas de descanso.

El otro finalista se definirá el domingo en el Diego Armando Maradona. A las 17, Argentinos Juniors y Belgrano saltarán a la cancha y definirán quién avanzará al partido por el título. El Bicho sacó en cuartos a Huracán y el Pirata derrotó a Unión de Santa Fe en la misma instancia.

Argentinos y Belgrano definirán a un finalista inédito.

En las próximos horas se conocerán las ternas arbitrales y televisación de ambos encuentros. El último antecedente de estos dos partidos fue casualmente en la 3° fecha del Apertura, donde ambos duelos terminaron 0-0.

Tras conocerse los cuatro mejores equipos del torneo, se confirmó una particularidad que demuestra los vaivenes del futbol argentino. Desde que se comenzó a jugar con el formato actual de torneo Apertura y Clausura a principios de 2026, no se repitió ningún semifinalista en cada edición.

La gran final del Apertura que definirá al nuevo campeón será el próximo domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Quien se quede con el título también sacará boleto para la Copa Libertadores 2027.