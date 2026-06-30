Deportivo Roca informó una deuda millonaria y advirtió que la situación es «crítica»: el comunicado

Deportivo Roca atraviesa un momento financiero delicado. En medio de distintos procesos judiciales que comprometen al club, la Comisión Directiva emitió un comunicado dirigido a la comunidad Naranja en el que reveló que la institución afronta un pasivo cercano a los 950 millones de pesos y que ya puso en marcha un plan de contingencia para proteger su patrimonio.

Desde la conducción, en principio, señalaron que trabajan junto al equipo legal con el objetivo de afrontar las distintas causas judiciales que pesan sobre la institución y garantizar la continuidad de las actividades deportivas y sociales.

«La situación actual es crítica y no permite ningún tipo de margen para el error», expresó la Comisión Directiva, que remarcó que cada decisión económica se realizará bajo un esquema de administración «estricta» para minimizar el impacto sobre el funcionamiento del club.

En otro orden, se detalló que el pasivo que se aproxima a los 950 millones de pesos, está compuesto principalmente por ejecuciones fiscales, demandas laborales, un fallo civil condenatorio derivado de un grave accidente sufrido por una espectadora dentro del establecimiento y el convenio extrajudicial vinculado al denominado ‘Cajón’.

La dirigencia sostuvo que la acumulación de estas obligaciones legales, sumada a un descalce en el flujo de fondos, obliga a implementar un control riguroso de los recursos disponibles. En ese sentido, advirtió que el sostenimiento de las disciplinas deportivas dependerá de una administración y optimización de los ingresos corrientes.

Asimismo, la Comisión Directiva informó que se encuentra evaluando iniciar acciones legales contra anteriores comisiones directivas y también contra los asesores legales que intervinieron en las causas judiciales que hoy afectan al club.

«No permitiremos que las negligencias del pasado destruyan el esfuerzo del presente, ni que sepulten la rica historia de nuestro club», señalaron.

Por último, la institución agradeció el acompañamiento de socios y simpatizantes y aseguró que continuará trabajando para sostener las actividades y preservar el patrimonio histórico del Deportivo Roca, en un contexto que calificó como uno de los más complejos de los últimos años.