El rionegrino Santiago Arroyo fue convocado por la Selección Argentina de vóley para la VNL

Santiago Arroyo será parte del plantel de la Selección Argentina en la VNL. (Foto: Prensa Feva)

El rionegrino Santiago Arroyo fue convocado por la Selección Argentina de vóley para el tercer weekend de la VNL (Volleyball Nations League) que se disputará en Japón.

El líbero nacido en Jacobacci ya había sido citado para entrenar con el combinado nacional pero no había quedado en la lista que viajó a jugar los dos primeros weekends.

Ahora sí fue incluído en la nómina de 16 jugadores que viajarán a Italia para jugar un amistoso con la selección local (05/07) y luego seguirán hasta Japón para una nueva fecha de la VNL.

¡Argentina hace escala en Italia y luego parte a Japón con plantel confirmado 🙌!



🇦🇷 Se sumó el líbero Santiago Arroyo y regresó Luciano De Cecco



🔜 La Selección jugará un amistoso contra Italia el 5 y desde el 15/7 el Week 3 en Japón pic.twitter.com/8H2TenNRyK — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 30, 2026

Arroyo, que actualmente viste la camiseta del Steaua Bucarest de Rumania, volvió a la Selección después de 5 años y ahora tendrá la chance de sumar sus primeros minutos en una de las principales competencias a nivel mundial.

Argentina va a jugar contra Canadá el miércoles 15/7 a las 00:00, a Cuba el viernes 17/7 a la 01:00, a Italia el sábado 18/7 a las 7:20 y a Japón el domingo 18/7 a las 7:20.