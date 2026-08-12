El conmovedor gesto solidario de Jorge Messi con el hospital de niños de Rosario

La historia se conoció en las últimas horas, a través de un prestigioso y conocido cardiólogo argentino.

Tras conocerse la emocionante carta de despedida de Lionel Messi a su padre, en las últimas horas salió a la luz una conmovedora historia con el propio Jorge protagonista. Un costado poco conocido que habla de la humildad y grandeza de su persona.

Según reveló el periodista y médico cardiólogo Jorge Tartaglione en LN+, el padre del astro argentino se cargó al hombro una importante campaña de capacitación profesional para médicos rosarinos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Su enorme aporte, según contó el doctor Tartaglione, permitió realizar más de 100 trasplantes pediátricos de médula ósea; la mayoría de los pacientes destinatarios, sin la posibilidad de una cobertura médica paga.

Jorge Messi financió capacitaciones y becas para que médicos, enfermeros, técnicos y hemoterapistas viajaran a España y se especializaran en el prestigioso Hospital Vall D’Hebron de Barcelona, especialmente en los procesos de trasplantes de médula ósea.

«Se enteró que había niños en Rosario con el mismo problema que Lionel había tenido de pequeño. Se acercó al municipio de Rosario y les dijo que se quería hacer cargo de los tratamientos. El municipio respondió que tenían los fondos, pero le solicitó a Jorge ayuda para la formación de los médicos y profesionales sobre esos diagnósticos«, comenzó contando el cardiólogo.

"Jorge Messi llevó a médicos a Barcelona para que se formaran y los traía"



Jorge Tartaglione contó que el padre de Leo ayudaba a los profesionales para que aprendieran sobre trasplantes de médula ósea: "Quería que pudieran aplicar lo aprendido y lo logró". pic.twitter.com/vLuJIziuRK August 12, 2026

«Automáticamente habló con el hospital de Barcelona y se encargó de llevar a médicos, enfermeros y especialistas en el servicio de trasplante de médula a Barcelona, para que puedan formarse y aprender sobre los procedimientos. Él se encargaba de todo, no solo lo económico. Pretendía que vuelvan a Rosario y puedan aplicar lo aprendido. Hoy, ese hospital ya hizo 100 trasplantes de médula ósea«, remarcó.

El aporte estaba destinado fundamentalmente a la salud pública, para atender a chicos que no tenían cobertura social ni acceso al sistema privado. Algo que, paralelamente, la Fundación Messi aborda desde 2007, brindando apoyo y generando oportunidades para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.