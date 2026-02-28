Eduardo «Chacho» Coudet será el nuevo DT de River: los detalles

Cuando se conoció que Marcelo Gallardo dejaría de ser el DT de River, la dirigencia de Di Carlo comenzó la búsqueda del reemplazante. El apuntado fue Eduardo «Chacho» Coudet, quien en reiteradas ocasiones negó charlas con el club de Núñez.

Hace instantes, el periodista Germán García Grova anunció que River llegó a un acuerdo total con Coudet y en los próximos días se convertirá en el técnico del Millonario.

Lo único que falta definirse es su salida de Alavés, donde dirigió su último partido este viernes (derrota 2-0 ante Levante). La opción más viable es una renuncia del argentino, aunque se espera que el Millonario tenga que desembolsar una cierta cantidad de dinero para liberar al DT.

Luego de firmar su desvinculación, Chacho viajará a la Argentina el miércoles y firmará hasta diciembre de 2027. A pesar de negar las negociaciones, el entorno del entrenador y la dirigencia riverplatense tuvieron conversaciones durante la semana y todo se cerró en las últimas horas.

El debut de Coudet sería recién el 12 de marzo por la 10° fecha del Apertura, en la visita del Millonario a Huracán. Cabe destacar que el fin de semana del 8 de marzo no habrá futbol argentino por el paro planeado por la Asociación del Futbol Argentino.