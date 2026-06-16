SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Sorpresa en Argelia: el cambio de último momento antes del debut ante Argentina en el Mundial 2026

El técnico Petkovic pateó el tablero y decidió que la figura del equipo norteafricano, Riyad Mahrez, no forme parte del once inicial. La decisión se apoyó en el ritmo competitivo y el rendimiento reciente de los jugadores. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Petkovic reservó a Mahrez para el banco de suplentes, con la apuesta por jugadores de mayor ritmo competitivo.

Petkovic reservó a Mahrez para el banco de suplentes, con la apuesta por jugadores de mayor ritmo competitivo.

Argelia confirmó su formación para el debut ante Argentina en el Mundial con una decisión que no pasó inadvertidaRiyad Mahrez, la figura más reconocida del equipo norteafricano, no arrancará como titular en el estadio Arrowhead de Kansas City. El atacante irá al banco de suplentes en el partido que se disputa este martes.

La confirmación llegó minutos antes del encuentro. La alineación que presentó el técnico Vladimir Petkovic coloca a Luca Zidane en el arco, con una línea defensiva compuesta por Rafik BelghaliRamy BensebainiAissa Mandi y Rayan Ait-Nouri.

En el mediocampo figuran Tarifas ChaibiHicham BoudaouiNabil Bentaleb e Ibrahim Maza, mientras que el ataque lo conforman Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

La ausencia de Mahrez del once inicial no fue una sorpresa total para quienes siguieron de cerca la preparación del seleccionado argelino.

Según reveló La Gazette du Fennec, Petkovic había anticipado en la rueda de prensa previa al partido que manejaba un plan A y un plan B para el encuentro, aunque aclaró que “por interés de la selección nacional, no vamos a revelar el equipo ni la estructura prevista”.

El técnico sí dejó una pista: los titulares serían los jugadores con mayor ritmo competitivo, no necesariamente los de mayor nombre.

Esa premisa explica la decisión sobre Mahrez. Petkovic tomó en cuenta el rendimiento de los futbolistas en la temporada de clubes y su desempeño en los dos últimos amistosos frente a Países Bajos y Bolivia. Quienes dejaron una impresión fuerte en esos encuentros ganaron su lugar en el equipo.


Temas

argelia

Lionel Messi

Mundial 2026

Selección Argentina

Argelia confirmó su formación para el debut ante Argentina en el Mundial con una decisión que no pasó inadvertidaRiyad Mahrez, la figura más reconocida del equipo norteafricano, no arrancará como titular en el estadio Arrowhead de Kansas City. El atacante irá al banco de suplentes en el partido que se disputa este martes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén