Sorpresa en Argelia: el cambio de último momento antes del debut ante Argentina en el Mundial 2026

Petkovic reservó a Mahrez para el banco de suplentes, con la apuesta por jugadores de mayor ritmo competitivo.

Argelia confirmó su formación para el debut ante Argentina en el Mundial con una decisión que no pasó inadvertida: Riyad Mahrez, la figura más reconocida del equipo norteafricano, no arrancará como titular en el estadio Arrowhead de Kansas City. El atacante irá al banco de suplentes en el partido que se disputa este martes.

La confirmación llegó minutos antes del encuentro. La alineación que presentó el técnico Vladimir Petkovic coloca a Luca Zidane en el arco, con una línea defensiva compuesta por Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi y Rayan Ait-Nouri.

En el mediocampo figuran Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb e Ibrahim Maza, mientras que el ataque lo conforman Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

La ausencia de Mahrez del once inicial no fue una sorpresa total para quienes siguieron de cerca la preparación del seleccionado argelino.

Según reveló La Gazette du Fennec, Petkovic había anticipado en la rueda de prensa previa al partido que manejaba un plan A y un plan B para el encuentro, aunque aclaró que “por interés de la selección nacional, no vamos a revelar el equipo ni la estructura prevista”.

El técnico sí dejó una pista: los titulares serían los jugadores con mayor ritmo competitivo, no necesariamente los de mayor nombre.

Esa premisa explica la decisión sobre Mahrez. Petkovic tomó en cuenta el rendimiento de los futbolistas en la temporada de clubes y su desempeño en los dos últimos amistosos frente a Países Bajos y Bolivia. Quienes dejaron una impresión fuerte en esos encuentros ganaron su lugar en el equipo.