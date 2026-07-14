Inflación de junio 2026: a qué hora publica el Indec el IPC nacional y cuándo se conocerán los datos de Neuquén y Río Negro

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al sexto mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este martes 14 de julio.

IPC de junio 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de mayo a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico revelará el dato general del IPC que representa el total de hogares del país.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las doce del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Qué espera el mercado para el dato de inflación de junio 2026

El Gobierno de Javier Milei se muestra optimista con perforar el piso del 2%. El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el organismo fue de 2,1% correspondiente a mayo, el cual ratificó la tendencia a la baja.

Las principales consultoras coinciden con la mirada del Gobierno: esperan tener una tercera desaceleración consecutiva y, en su mayoría, pronostican un número por debajo de 2%.

Econviews, por su parte, reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%.

En el caso de LCG, la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Con esta muestra, el análisis expuso que el IPC mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en 1,5% en comparación con el registro de mayo.

La consultora Analytica, en tanto, reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%.

C&T estimó lo mismo que el Gobierno (1,9%), en el que el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación del mes, mientras que los estacionales se aceleraron.

Libertad y Progreso proyectó un IPC de 1,8% liderado por dos rubros: la incidencia de los alimentos, que subieron 1,4% mensual y aportaron 0,3 p.p. al índice general, y el transporte, que subió 2,5% y empujó de la misma manera que el rubro anterior.

Por último, el mercado estimó una inflación del 2%, repitiendo el mismo registro en julio, mientras que desde agosto perforaría ese nivel por primera vez en varios meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) anticipó que la inflación acumulada en 2026 se ubicaría en torno al 30%.