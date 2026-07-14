¿Cómo puede la arquitectura lúdica agregar valor a un desarrollo inmobiliario?

Durante años, gran parte de los desarrollos inmobiliarios encontraron su principal argumento de venta en la ubicación, la superficie o las terminaciones. Sin embargo, distintas corrientes comenzaron a poner el foco en otro aspecto: el diseño como generador de valor. La arquitectura lúdica parte justamente de esa idea. Toma la lógica de los juegos como una herramienta proyectual para desarrollar edificios que rompan con la repetición, despierten nuevas experiencias y construyan una identidad propia.

En Puerto Madryn, el estudio Oporto_Diez_Arquitectos adoptó esa filosofía como eje de sus proyectos. Para Mauricio Oporto, el objetivo nunca fue reproducir un juego a escala real, sino utilizar su lógica para resolver la arquitectura. «No es una simple búsqueda estética, sino una declaración de principios al llevar los juegos a la realidad constructiva. Rompimos el prejuicio de que lo disruptivo no es funcional», explicó el arquitecto en diálogo con Río Negro Inmobiliario.

Cuando una idea fuerte define el proyecto y potencia su valor inmobiliario

Para Oporto, el juego funciona como una idea rectora capaz de ordenar cada decisión del proyecto. «Tengo que llevar un juego al terreno y plasmarlo de la forma más pura posible. Cuando la idea de partida es muy fuerte, todo lo que vos le pongas sobra», explicó. Esa búsqueda evita recurrir a elementos decorativos para llamar la atención y permite que la identidad del edificio surja de su propia arquitectura.

«Si va a ser un Tetris, que no tenga la palabra Tetris en la entrada del edificio. Que la arquitectura hable por sí sola«, agregó. La propuesta busca que el concepto pueda leerse en los volúmenes, en los llenos y vacíos y en la forma en que el edificio se relaciona con quienes lo recorren.

El edificio Jenga se encuentra actualmente en construcción en Puerto Madryn. Gentileza.

Además, Oporto sostiene que la arquitectura lúdica transforma al edificio en una experiencia dinámica. La luz, las sombras, las perspectivas y los recorridos hacen que nunca se perciba exactamente igual. La morfología pasa a ser la protagonista y reemplaza al ornamento, mientras el usuario deja de ser un simple observador para interactuar con el espacio desde distintos puntos de vista.

Invertir más y marcar la diferencia: el estudio de arquitectos de Puerto Madryn que revolucionó el mercado inmobiliario

Esa forma de proyectar también implica asumir mayores desafíos técnicos y económicos. Los grandes voladizos, las estructuras especiales y las soluciones necesarias para materializar cada idea elevan los costos de construcción respecto de un edificio convencional. Según explicó Oporto, mientras la estructura de las obras suele representar alrededor del 30% del valor total de una obra tradicional, en este tipo de desarrollos puede alcanzar el 40%, sin embargo el interés de los compradores desde el inicio de la obra asegura un atractivo y estabilidad a futuro.

El Qube fue el primer proyecto vinculado a la arquitectura lúdica del estudio.

Lejos de considerar ese costo como una desventaja, el estudio entiende que forma parte de una estrategia para diferenciarse. «Siempre apuesto a que la persona tenga la opción de elegir y diga: ‘Esto tiene un plus’. Todo eso genera un valor agregado y la gente lo entiende», afirmó. Para el arquitecto, el precio de venta continúa determinado por el mercado y la ubicación, pero el diseño puede convertirse en el factor que incline la decisión del comprador entre dos propuestas similares.

Además, la respuesta del mercado acompañó esa apuesta desde los primeros desarrollos. Oporto aseguró que los proyectos anteriores ya fueron prácticamente comercializados y que Restinga, el edificio residencial que actualmente construyen en Puerto Madryn, es el único que aún conserva algunas unidades disponibles. «Nos queda muy poquito por vender», destacó.

Costos estructura 40% es el total aproximado que representa del valor total de la obra.

Esa apuesta también define el perfil del público al que apuntan. «Nos está sucediendo que la persona no compra solamente un departamento como inversión. Se ve viviendo ahí», señaló. Según explicó, quienes eligen este tipo de desarrollos suelen valorar la calidad de los espacios, la identidad del edificio y la experiencia de habitarlo por encima de una mirada exclusivamente financiera.

Arquitectura lúdica: desarrollos que también construyen la ciudad

Para Oporto, el aporte de la arquitectura lúdica no termina en el edificio. «La arquitectura se tiene que utilizar, no solamente por la persona que la habita o trabaja ahí, sino también por el ciudadano de a pie. Tenemos los edificios para poder lograrlo. Tratamos de darle a la ciudad un poco de arte», sostuvo.

Esa visión impulsó intervenciones de mapping, música y espectáculos sobre las fachadas de algunos de sus desarrollos, con la intención de que la arquitectura trascienda su función original y genere nuevos vínculos con el espacio público. Para el estudio, un proyecto inmobiliario también puede aportar identidad urbana y convertirse en un punto de encuentro para la comunidad.

El Tetris es el segundo edificio del estudio que ya cuenta con venta completa.

En un mercado donde diferenciarse resulta cada vez más complejo, la arquitectura lúdica propone ampliar la discusión sobre qué agrega valor a un desarrollo. Más allá de los metros cuadrados o la ubicación, plantea que una idea sólida, una identidad reconocible y una mejor experiencia para quienes habitan los espacios también pueden transformarse en activos capaces de potenciar un proyecto inmobiliario.