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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este miércoles 15 de julio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 15 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 15 de julio

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.30 a 13.30 h.Sector 7 de Mayo: desde Racedo a Golfo San Jorge entre Cabellera del Frío y Polianski.Incorporación de equipamiento de automatización y protección para fortalecer la red troncal de distribución y mejorar la continuidad del servicio

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 15 de julio.

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