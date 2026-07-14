Dibu Martínez lanzó Dibu 23: cómo es su nueva marca de agua mineral en Argentina

Mientras continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la Selección argentina y del Aston Villa, Emiliano «Dibu» Martínez también avanza con nuevos proyectos fuera del fútbol. El arquero prepara el lanzamiento de Dibu 23, una marca de agua mineral que comenzará a producirse en una histórica planta de Puerto Yeruá, en la provincia de Entre Ríos.

El emprendimiento forma parte de una inversión familiar que busca reactivar una fábrica que permaneció cerrada durante más de diez años y que volverá a funcionar con tecnología renovada.

Cómo será Dibu 23, la marca de agua de Emiliano Martínez

La planta embotelladora fue adquirida el año pasado por la familia Martínez junto con un grupo inversor y actualmente atraviesa un proceso de modernización con la incorporación de nuevas maquinarias.

El establecimiento operará bajo la razón social Aguas Lusail y tendrá como principal producto a Dibu 23, la nueva marca de agua mineral impulsada por el campeón del mundo.

Según informaron las autoridades locales, la producción a gran escala comenzaría entre fines de septiembre y principios de octubre, una vez finalicen las obras de adecuación de la fábrica.

De dónde proviene el agua que comercializará Dibu 23

Uno de los principales atributos del emprendimiento es el origen del agua. El producto será extraído de un acuífero subterráneo ubicado a 120 metros de profundidad, la misma fuente que actualmente abastece a la red de agua potable de Puerto Yeruá.

El intendente de la localidad entrerriana, Daniel Benítez, destacó públicamente la calidad del recurso y aseguró que se trata de un agua de excelente nivel, considerada entre las mejores de la región.

La fábrica generará empleo en Puerto Yeruá

Además del impacto comercial, el proyecto tendrá un importante efecto económico para la comunidad.

De acuerdo con las estimaciones del municipio, la puesta en marcha de la planta permitirá crear entre 15 y 20 puestos de trabajo directos, con prioridad para trabajadores de la zona.

La conducción del emprendimiento está en manos de Alejandro Martínez, hermano del arquero, quien lidera el desarrollo de la nueva unidad de negocios.

Los negocios e inversiones del Dibu Martínez fuera del fútbol

El lanzamiento de Dibu 23 se suma a la estrategia del arquero de diversificar sus ingresos más allá de su carrera deportiva.

Gracias a su enorme popularidad tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 y sus actuaciones con la Selección argentina, Martínez se convirtió en una figura muy atractiva para distintas marcas y emprendimientos comerciales.

Además de contratos publicitarios, el futbolista también ha invertido en bienes raíces y mantiene una reconocida afición por los autos deportivos.

En el plano deportivo, el marplatense percibe un salario cercano a los 650.000 euros mensuales en el Aston Villa y tiene contrato con el club inglés hasta junio de 2029, lo que le permite desarrollar en paralelo nuevos proyectos empresariales como Dibu 23, su incursión en el mercado de las aguas minerales.

Con información de Radio Mitre