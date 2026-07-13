Se confirmó el árbitro para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

El estadounidense Ismail Elfath dirigirá el Argentina - Inglaterra del miércoles. (Foto: AP)

La FIFA confirmó quién será el árbitro para la semifinal del Mundial 2026 del miércoles entre Argentina e Inglaterra que se jugará desde las 16 horas en Atlanta.

El juez designado es el estadounidense Ismail Elfath. La otra semifinal, este martes entre Francia y España, también tendrá a un árbitro de Concacaf, el salvadoreño Iván Barton.

Aunque es nacionalizado estadounidense, Elfath nació en Casablanca, Marruecos. Tiene 44 años y es internacional desde 2016. Dirige habitualmente en la MLS.

El árbitro ya impartió justicia en tres partidos este Mundial. Países Bajos 2 – Japón 2, España 1 – Uruguay 0 (ambos en fase de grupos) y Brasil 1 – Noruega 2 en octavos de final.

En España – Uruguay, los europeos criticaron la falta de riguridad de Elfalth por el juego brusco de los sudamericanos. Más allá de eso, el juez expulsó a Agustín Canobbio cerca del final.

En Brasil – Noruega, el estadounidense le cobró dos penales a la Verdeamerela. En el primero, debió revisar en el VAR. Ambos fueron faltas claras.

Antes de esta copa, ya tenía experiencia internacional en Qatar 2022, Mundial de Clubes, Copa Oro, Mundial sub-20, Copa América y Juegos Olímpicos.

A la Selección Argentina la arbitró en un amistoso con Colombia en 2018 que fue empate 0 a 0 en el inicio del ciclo de Scaloni. También dirigió a la Albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en el empate 1 a 1 con España donde el equipo nacional quedó eliminado.

A Lionel Messi ya lo dirigió en la final de la Leagues Cup 2023 donde consiguió su primer título en Inter Miami. Fue por penales contra Nashville.

La terna se completa con dos de sus compatriotas y dos italianos: Corey Parker, Kyle Atkins, Maurizio Mariani y Daniele Bindoni. El partido será este miércoles a las 16 horas en Atlanta.