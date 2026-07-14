Maxi López apuntó contra IShowSpeed tras el triunfo de Argentina: «No te presentes más»

La victoria de Argentina por 3-1 sobre Suiza, que selló el pase de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, dejó varias postales virales en las redes sociales. Una de las más comentadas fue el cruce entre el streamer estadounidense IShowSpeed y el exfutbolista Maxi López, quien no dudó en dedicarle un mensaje en plena transmisión en vivo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el popular creador de contenido asistió al partido con la camiseta de la Selección argentina con la intención de «mufar» al equipo de Lionel Scaloni, luego de que muchos usuarios en redes sociales comenzaran a señalarlo como un supuesto «mufa».

Por qué IShowSpeed fue al partido con la camiseta de Argentina

En las últimas semanas, miles de usuarios alimentaron esa teoría después de que varios de los seleccionados por los que el streamer manifestó su apoyo terminaran eliminados del Mundial.

Con esa fama a cuestas, Speed decidió alentar públicamente a la Argentina con la esperanza de que Suiza avanzara a las semifinales. Sin embargo, el resultado fue el contrario: la Albiceleste ganó con autoridad y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Antes de abandonar el estadio, el influencer adelantó que volverá a asistir al próximo encuentro, aunque esta vez para alentar al rival de la Selección. Ese partido será la semifinal frente a Inglaterra, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La reacción de Maxi López contra el streamer

Tras el encuentro, Maxi López, quien se encuentra cubriendo el Mundial como corresponsal de Telefe, protagonizó un momento que rápidamente se viralizó.

Durante una transmisión en vivo, el exdelantero se dirigió directamente a Speed y, entre risas, le lanzó una advertencia en tono futbolero: «Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche».

Luego redobló la apuesta con otra frase que hizo estallar las redes: «Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo».

El video se volvió viral entre los hinchas argentinos

Las declaraciones de Maxi López se sumaron a la catarata de comentarios que recibió IShowSpeed en las redes sociales luego del triunfo argentino.

Si bien el tono fue claramente humorístico y en el marco de las tradicionales cábalas futboleras, el video se volvió viral y volvió a poner al streamer en el centro de la escena, justo antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.