Sorpresa en la Selección Argentina: un integrante del cuerpo técnico de Scaloni anunció su salida

La Selección Argentina se prepara para sus primeros compromisos de 2025 en las Eliminatorias, ante Uruguay y Brasil, respectivamente, pero afrontará estos desafíos sin una pieza clave de su cuerpo técnico, que anunció su salida con un posteo emotivo en redes sociales.

Se trata de Daniel Canuhe, quien trabajaba con Martín Tocalli entrenando a los arqueros. En el posteo no detalló su destino, sin embago, según detalló Infobae, formará parte del CT de Guido Pizarro, flamante entrenador de Tigres de Monterrey. Junto a él, viajarán a México Manuel Fernández y Maximiliano Velázquez como asistentes, además de Javier Bustos como preparador físico.

“Hoy toca partir”, escribió el exLanús, quien se inició trabajando con los arqueros en el Granate y luego se incorporó al staff de la AFA. Así, disfrutó del bicampeonato de América, obtenido por La Scaloneta en Estados Unidos. “Nunca sabemos cuánto tiempo estaremos en un lugar, pero sí podemos elegir cómo recorrer el camino. Ha sido un período maravilloso e inolvidable, y me siento profundamente agradecido por haber formado parte de la Asociación del Fútbol Argentino”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

“Tomar la decisión de cerrar esta etapa no ha sido fácil, pero estoy convencido de que cada ciclo tiene su tiempo y su propósito. Me llevo aprendizajes, experiencias y el orgullo de haber cumplido un sueño. No puedo dejar de reconocer a quien hizo posible este logro. Gracias, Martín Tocalli, por tu confianza y apoyo. Dios fue, es y será SIEMPRE BUENO!!!”, concluyó.

Las bajas en la Selección Argentina antes de las Eliminatorias

Giovani Lo Celso se suma a la lista que integran Lisandro Martínez y Cristian Romero. Los jugadores suelen ser una fija en las convocatorias nacionales, pero en este último período se vieron afectados por diversas complicaciones físicas.

El defensor de Manchester United sufrió la rotura de ligamentos cruzados en las últimas semanas en el partido ante Crystal Palace, mientras que el zaguero de Tottenham está próximo a recuperarse de una distensión en el tendón de la corva, que sufrió en diciembre, aunque Scaloni evaluará su ritmo futbolístico.

La Selección Argentina hará su estreno en 2025 en la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En esta doble fecha, la Albiceleste enfrentará a Uruguay (21/03), en Montevideo, y Brasil (24/03), en el Monumental de Buenos Aires, por lo que Scaloni debería presentar la lista de convocados en la segunda semana de marzo.