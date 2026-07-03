Suiza fue contundente, venció 2-0 a Argelia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

Dan Ndoye y Breel Embolo fueron los autores de los goles de Suiza, que eliminó a Argelia en Vancouver. (Foto: AP)

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver, Canadá, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente a los 16avos, fue dirigido por el argentino Yael Falcón Pérez.

El conjunto africanondominó los primeros minutos y daba la sensación de tener el control del juego, aunque le faltó profundidad para traducir ese dominio en situaciones claras. A los 11 minutos, los europeos encontraron la ventaja en su primera llegada: Johan Manzambi, la figura suiza en este Mundial, desbordó por la izquierda, envió un pase al medio y Breel Embolo solo tuvo que empujar la pelota para establecer el 1-0.

Toque filtrado de Vargas, jugadón de Manzambi sacándose rivales de encima, tirando el centro y GOL de Embolo, para poner el 1-0 de Suiza ante Argelia a los 10' PT.



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El gol cambió por completo el desarrollo del partido. Argelia sintió el impacto, perdió el protagonismo que había mostrado en el inicio y el encuentro se volvió mucho más parejo y trabado. En ese contexto, prácticamente no hubo llegadas de peligro hasta el descanso.

El segundo tiempo comenzó de la peor manera para los africanos. Antes del primer minuto, Argelia intentó salir jugando desde el fondo, perdió la pelota y, tras un centro de Denis Zakaria, el despeje de Rafik Belghali quedó corto hacia el medio. Allí apareció Dan Ndoye, que controló con la izquierda y definió de derecha junto al segundo palo para marcar el 2-0.

SALIÓ DORMIDO ARGELIA AL SEGUNDO TIEMPO. En la primera jugada del complemento dos despejes de TERROR y golazo a colocar de Ndoye para el 2-0 de Suiza en los 16° de final.



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A partir de ese golpe, Los «Fennecs» buscaron el descuento, pero carecieron de eficacia y perdieron intensidad con el correr de los minutos. Suiza, en cambio, encontró espacios para salir de contra y estuvo más cerca del tercero que su rival del descuento. La ocasión más clara fue para Fabian Rieder, quien ingresó desde el banco y, con el arco prácticamente vacío tras un pase al medio, definió al único lugar donde Lucas Zidane alcanzó a estirarse para evitar lo que hubiera sido una goleada.

Con esta victoria, Suiza se clasificó a los octavos de final y ahora espera por el ganador del duelo entre Colombia y Ghana, que se enfrentarán este viernes 3 de julio desde las 22.30 (hora argentina). El vencedor de ese cruce podría ser el rival de Argentina en los cuartos de final, siempre que la Selección supere sus llaves.

