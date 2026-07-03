La Feeba celebró 80 años de trabajo en Bariloche

El presidente de la Feeba, Leonardo Marcasciano, cumplió el rol de anfitrión del evento, junto al titular de la CAME, Ricardo Diab. (foto Alfredo Leiva)

Con un salón colmado, la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (Feeba) celebró este jueves los 80 años de trabajo institucional, en apoyo a los pequeños y medianos empresarios y emprendedores de esta ciudad.

Decenas de asociados participaron del evento, que se desarrolló este jueves en el establecimiento que la Feeba tiene en el Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche (Pitba). El gobernador rionegrino, Alberto Wertetilneck, y el intendente, Walter Cortés, se sumaron a la conmemoración, junto a funcionarios provinciales y municipales.

El presidente de la entidad, Leonardo Marcasciano, valoró la trayectoria y el camino recorrido. Destacó el aporte hecho desde los integrantes de la Feeba al crecimiento de Bariloche.

“Ochenta años para nosotros es una trayectoria muy importante y va de suyo hablar sobre las circunstancias del país que si las tenemos que simplificar para las pequeñas y medianas empresas es una situación muy compleja”, describió Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que estuvo en la celebración.

“Esas asimetrías en la logística, en las diferencias que tenemos en la Patagonia, las asumimos como tal y siempre encontramos la manera las pymes de poder desarrollarnos igual”, sostuvo Marcasciano.

Leonardo Marcasciano, presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (Feeba) valoró el camino recorrido por la institución. (foto Alfredo Leiva)

El gen de las Pymes

“Las ganas de apostar siempre están. El gen de la Pyme es emprendedor y aquí estamos”, indicó. “Representamos a un gran sector productivo de la ciudad vinculado a los transportistas, la Cámara de Comercio, al sector chocolatero, al sector cervecero, maderero, al comercio exterior, minimercados”, explicó Marcasciano.

“Eso es un entramado muy importante de empresas que generan un valor económico para la ciudad muy importante y a pesar de las condiciones siempre decidimos seguir adelante y apostar y avanzar”, afirmó.

Diab comentó que el turismo «no puede ser escindido del contexto general que tiene el país y la macroeconomía funciona de una manera, pero la microeconomía funciona de otra».

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dialogó con empresarios de Bariloche durante el evento. (foto Alfredo Leiva)

«Hace trece meses consecutivos que tenemos caída del consumo, por lo cual, eso no puede repercutir positivamente en ninguna de las otras áreas que estamos hablando si sacamos lo que es petróleo, minería, financiamiento o algo del campo o algo de la construcción», planteó el titular de CAME. «El resto siempre da guarismos negativos y menos aún cuando tenemos una apertura de importaciones que hacen que lo poco que se está movilizando también se lleve mucho de lo extranjero», expresó.

Marcasciano recordó: «Nosotros somos comercio en una ciudad turística y claramente lo que entra de divisas del turismo dinamiza la economía local». «Eso siempre lo hemos planteado, pero, de todos modos, sentimos la baja en el consumo, la notamos claramente, pero ahí empiezan las nuevas herramientas. Hay una nueva manera de comerciar por el comercio electrónico», señaló.



Durante el evento, la Feeba entregó reconocimientos a asociados destacados por su aporte a la institución. (foto Alfredo Leiva)

Un bloque patagónico para alzar la voz

Dijo que con el apoyo de CAME «hemos conformado un bloque patagónico con las federaciones de las provincias patagónicas». «Nos aglutinamos, trabajamos con los 18 senadores y 33 diputados que tenemos en la Patagonia y estamos impulsando los temas que necesitamos hablar con el Gobierno nacional», afirmó Marcasciano.

«Hay que hablar de un nuevo pacto o consenso fiscal de una vez por todas”, aseguró. Recordó que la Patagonia representa el 6,47 por ciento del total del padrón electoral del país «y, sin embargo, (produce) más del 50% de las exportaciones del país. Queremos hacer escuchar nuestra voz».