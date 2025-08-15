Superliga de Turquía: Mauro Icardi regresó y marcó en el triunfo de Galatasaray

En su retorno a las canchas después de una lesión, Mauro Icardi marcó en la Superliga de Turquía en el triunfo de Galatasaray por 3-0 frente a Karagumruk, por la segunda fecha del certamen. El delantero argentino, que inició el partido en el banco, ingresó a los 80 minutos en lugar de Baris Alper Yilmaz y solo necesitó seis minutos para anotar.

Cuando el equipo ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Barıs Alper Yılmaz y a un tanto en contra de Fatih Kurucuk, y con la visita jugando con diez por la expulsión de Marius Tresor Doh, el delantero ingresó a falta de diez minutos.

Luego el delantero recibió un pase preciso de Lucas Torreira y empujó la pelota al fondo de la red para sellar la goleada.

Fue un regreso especial para Icardi, que disputó su primer partido oficial después de 281 días de inactividad, tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha que sufrió en el encuentro ante Tottenham por la UEFA Europa League.

El diario alemán Bild informó en las últimas horas que desde el club planean extender el vínculo con el delantero, que vence el 30 de junio del año que viene, por dos años más, para evitar así cualquier negociación con otro club a partir del 1 de enero.