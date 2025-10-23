Suspendieron a un tenista argentino por doping en el US Open 2025

El control al tenista argentino se realizó en el último Grand Slam de 2024.

El mundo del tenis está conmocionado tras un nuevo doping de un deportista argentino. La muestra fue tomada hace unos meses y el tenista está suspendido provisionalmente. Los detalles.

Suspedieron a un tenista argentino por doping en el US Open

Este jueves se conoció que un tenista argentino fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Se trata de Facundo Bagnis: al deportista de 35 años se le realizó un control en el US Open 2025 en la fase clasificatoria del torneo.

La muestra fue tomada el 18 de agosto del año pasado tras la derrota del argentino frente al australiano James Duckworth. El análisis se dividió en muestras A y B, y determinó que la muestra A tenía hidroclorotiazida, un diurético y agente enmascarante prohibido, según el Programa Antidoping del Tenis.

La ITIA confirmó que Bagnis «optó por suspenderse voluntariamente desde el 18 de octubre de 2025«. Durante este lapso, no podrá disputar ningún torneo ATP, ITF o de cualquier asociación nacional.

Luego del anuncio del organismo, el tenista realizó un posteo en sus redes donde lamentó la situación y explicó cuáles serán los pasos a seguir: «Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder«.

Además, señaló cuál podría ser la razón del doping: «Sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad», cerró. También agradeció el apoyo de sus seguidores y colegas, que lamentaron la situación y le mandaron fuerzas en este difícil proceso.

Actualmente, Bagnis se ubica en el puesto 401° del ranking mundial, muy lejos de su mejor posición, que fue el 55° del mundo a fines de 2016.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry juegan los octavos del ATP 500 de Viena

Durante este jornada, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry disputarán sus partidos correspondientes por los octavos de final del ATP 500 de Viena. Los tenistas argentinos tendrán duros rivales en su camino en el torneo austríaco.

En primer turno, Cerúndolo se verá las caras frente al kazajo Alexander Bublik, preclasificado número 8°. El bonaerense viene de salir campeón en un torneo exhibición en Hong Kong y tratará de dar el batacazo contra uno de los mejores tenistas de la temporada.

Luego saldrá a la cancha el otro representante argentino, que en los papeles la tendrá más dificil. Etcheverry se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, 4° preclasificado de Viena. Luego de que cayera ajustadamente contra Rune, el platense tiene un nuevo desafío en uno de los últimos torneos de la temporada.