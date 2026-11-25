Nicolás Jara Lozano y Sofía Madrid Rocca, los neuquinos que están disputando el UTR en Tigre. (Fotos: @nicolasjaralozano y @sofiamadridr)

Dos neuquinos están pisando fuerte en el UTR PTT Buenos Aires, que se disputa en el Club Náutico Hacoaj, en Tigre. El torneo reparte 20.000 dólares en premios para ambas ramas y cuenta con cuatro grupos, cuyos ganadores clasifican a los playoffs por el título.

Este miércoles, Nicolás Jara Lozano consiguió un triunfazo ante Bruno Vietri por 5-7, 6-1 y 7-5, en un partido que se extendió durante 3 horas y 10 minutos.

De esta manera, el neuquino de 40 años consiguió su segunda victoria en el certamen, ya que el lunes había derrotado a Vicente Benítez por 6-4 y 6-1, mientras que el martes tuvo jornada libre.

La actividad del Colo continuará este jueves, cuando se enfrente con Luciano Carraro. Luego, cerrará su participación en la fase de grupos el viernes frente a Santiago Franchini.

Sofía Madrid Rocca va por las semifinales

La neuquina de 22 años, que recientemente ingresó al ranking WTA y ocupa el puesto N.º 1448, ganó sus tres partidos de la fase de grupos y terminó primera en su zona, por lo que ya aseguró su lugar entre las cuatro mejores.

El lunes derrotó a Merlina Sarno por 6-4 y 6-3; el martes venció a Carla Markus por 3-6, 6-1 y 6-2; y este miércoles selló la clasificación frente a Emily Zornada por 7-5, 3-6 y 6-3, en un intenso partido que duró 3 horas y 46 minutos.

Sofía Madrid Rocca disputará este jueves la semifinal del certamen, mientras que la final está programada para el viernes. El cuadro masculino, en tanto, finalizará el domingo.

Todos los partidos del UTR PTT Buenos Aires, que se disputa en el Club Náutico Hacoaj, en Tigre, se pueden seguir a través de este enlace.