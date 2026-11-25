Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron oficialmente este miércoles su regreso a los escenarios platenses, con una doble fecha programada para el viernes 16 y el sábado 17 de abril 2027. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata – Diego Armando Maradona, escenario emblemático para la historia del grupo y de su público tras la partida del Indio Solari.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la banda del Indio Solari y su producción a través de sus canales institucionales, y según consignaron medios especializados como el portal platense En Agenda, la primera preventa de localidades con descuento comenzará el próximo jueves 3 de diciembre 2026 a partir de las 15, tanto en modalidad digital mediante la ticketera TuEntrada como en puntos físicos habilitados sin costo de servicio.

Cuándo y dónde comprar entradas para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocarán en La Plata en abril 2027.-

Para los seguidores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que planean viajar desde Río Negro, Neuquén y distintos puntos del país hacia la capital bonaerense, la producción informó las vías oficiales de adquisición de tickets hasta agotar el cupo inicial:

Preventa online con descuento : se habilitará el jueves 3 de diciembre 2026 desde las 15:00 a través del sitio web oficial de TuEntrada, sujeta a disponibilidad de stock.

: se habilitará el jueves desde a través del sitio web oficial de TuEntrada, sujeta a disponibilidad de stock. Puntos de venta físicos sin cargo de servicio: quienes opten por adquirir sus ubicaciones de manera presencial podrán hacerlo en locales adheridos de La Plata (Jason Rock), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks), el Conurbano bonaerense (Locuras en Morón, El Búho en San Justo, La Estaka en Quilmes, El Sabbath en Don Torcuato y El Mejor Pancho en San Fernando) y el interior del país (La Daga en Rosario, Oktubre en Córdoba y Santa Fe Rock en Santa Fe).

El regreso de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al Estadio Único Diego Armando Maradona

La confirmación de las dos noches en el recinto, ubicado en avenida 25 y 32, marca una nueva cita multitudinaria en el calendario del rock nacional para el primer semestre de 2027: