Le dispararon dos veces a una joven en Cutral Co y buscan a los agresores

Una joven de 21 años resultó gravemente herida tras ser atacada a tiros cuando entregaba un pedido en el barrio Colonia 2 de Abril, en Cutral Co. La investigación quedó a cargo de la fiscal Ana Mathieu y este miércoles se llevaron adelante dos allanamientos en busca de dar con los autores del hecho.

De acuerdo con el relato de los hechos, todo comenzó cuando la víctima cerró su kiosco y salió a bordo de un Volkswagen Gol Trend gris, acompañada por una amiga, para realizar una entrega de bebidas en el barrio Colonia 2 de Abril.

Al llegar al domicilio, ambas fueron interceptadas por tres jóvenes y uno de ellos abrió fuego directamente contra el auto. Aunque aún no se determinó si el ataque ocurrió en el contexto de un intento de robo, se registraron al menos tres detonaciones que impactaron en la carrocería y atravesaron el habitáculo.

Dos disparos alcanzaron a la joven por la espalda: uno quedó alojado entre el corazón y el pulmón, y el otro en la zona del omóplato, cerca de una vértebra. Pese a las heridas y a la dificultad para seguir manejando, logró avanzar un par de cuadras antes de frenar y llamar a una de sus hermanas, quien la llevó de urgencia al hospital local. La amiga que viajaba con ella salió ilesa.

«Recibió un impacto en la zona cercana a un pulmón y el otro cerca del cuello», explicó a Diario RÍO NEGRO una fuente judicial.

La atención médica y el reclamo familiar

Según el testimonio de la familia, tras realizarle varios estudios, el equipo médico informó que los proyectiles no habían lesionado órganos vitales y que extraerlos implicaba un riesgo. A las ocho horas del ingreso, recibió el alta médica sin quedar en observación, con indicación de tomar ibuprofeno.

Frente a la persistencia de dolores intensos, debieron volver en repetidas oportunidades al centro de salud: primero le recetaron diclofenaco, luego tramadol y finalmente quedó internada bajo tratamiento con morfina. Desde el área de Salud señalaron que la paciente no corre riesgo de vida y que, por el momento, no es posible operarla porque una intervención comprometería su estado.

Investigación y allanamientos

A pesar de su cuadro delicado, la joven prestó testimonio y la Policía de Neuquén tomó declaraciones tanto a ella como a su acompañante. Como elemento probatorio, también se incorporaron fotografías del Volkswagen Gol Trend que muestran el recorrido de los disparos.

La causa es investigada por la fiscal Ana Mathieu, bajo cuyas directivas se concretaron este miércoles dos allanamientos orientados a identificar y ubicar a los responsables del ataque, además de esclarecer el móvil del hecho.