A casi dos meses de la tormenta política desatada por la militarización de la Quinta de Olivos y las explosivas declaraciones de Javier Milei sobre supuestas infiltraciones extremistas, el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado terminó por desmentir de hecho el relato presidencial: en los registros oficiales del Poder Ejecutivo no figura ni un solo deportado bajo la causal de terrorismo y el total de expulsiones concretadas en casi dos años apenas llega a 1.739.

La controversia se había originado a fines de septiembre, durante una entrevista en la señal LN+ en la que el mandatario justificó el traspaso de la residencia presidencial a la órbita de la Casa Militar asegurando que «hoy la Quinta de Olivos es una base militar» porque tiene «algunos enemigos pesados en el mundo». En ese reportaje, Milei afirmó de manera tajante que su gestión había expulsado a decenas de miles de agentes extranjeros: «El año pasado 10 mil. Este año ya llevamos 20 mil. Son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino».

Un día después, el 29 de septiembre, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó sostener los dichos del jefe de Estado en conferencia de prensa apoyándose en un reporte de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva —con 20.630 trámites registrados entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026— y terminó reformulando la acusación ante la prensa acreditada: «En todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera».

Silencio sobre el terrorismo y distancia de Cancillería

A raíz de esas afirmaciones, el bloque peronista incluyó en el Informe N° 146 de la Jefatura de Gabinete las preguntas N° 158 y N° 172, exigiendo al Gobierno que precisara en qué expedientes judiciales o resoluciones administrativas se basó Milei, remitiera el listado de involucrados e informara cuántos tenían condenas firmes, causas penales por terrorismo o alertas rojas de Interpol.

En la respuesta escrita enviada al Senado, el Ejecutivo evitó convalidar las cifras anunciadas por el Presidente. El Ministerio de Seguridad Nacional se limitó a enumerar el marco normativo vigente —el artículo 29 de la Ley de Migraciones N° 25.871, modificado por los decretos 366/25 y 681/26—, señalando en abstracto que los incisos f y g habilitan a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros vinculados con actos de terrorismo, crímenes de guerra o violencia contra el sistema democrático. Sin embargo, al acompañar la estadística oficial de enero de 2025 a octubre de 2026, la cartera no consignó un solo expediente ni expulsión bajo esa figura.

Más categórico aún fue el descargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, organismo que interviene en los trámites de extradición junto con la justicia federal y la Corte Suprema de Justicia.

Con una sola frase al cierre de su apartado, el Palacio San Martín se desligó por completo de los operativos mencionados por Milei y Ravier: «La Cancillería no tuvo intervención en expulsiones del Ministerio de Seguridad Nacional en 2026».

Los números reales: 1.739 expulsiones y 43.568 rechazos en frontera

La planilla adjunta a la respuesta N° 172 expone que el número de «20.000» citado por Milei en septiembre —y defendido por Ravier con la mención a extraditados y alertas rojas de Interpol— no corresponde a deportaciones de terroristas, sino a la suma de rechazos administrativos cotidianos en puestos fronterizos acumulados en los primeros diez meses de 2026:

Indicador oficial (Enero 2025 – Octubre 2026) Año 2025 Ene–Oct 2026 Total acumulado Expulsiones materializadas 920 819 1.739 Incidentes de entrada (rechazos en frontera) 23.035 20.533 43.568

Según el desglose oficial del Ministerio de Seguridad, las 1.739 expulsiones efectivamente materializadas entre enero de 2025 y octubre de 2026 se tramitaron a través de la Dirección de Extranjeros Judicializados (1.454 casos) y del Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente (285), con un promedio inferior a 80 deportaciones mensuales. El listado por nacionalidad está encabezado por ciudadanos de países vecinos y de la región —Paraguay (406), Bolivia (368), Perú (283), Chile (263) y Colombia (150)—, mientras que las salidas se concentraron mayoritariamente en el Aeroparque Jorge Newbery (997), Ezeiza (253) y el paso salteño Aguas Blancas (196).

Por su parte, los 20.533 «incidentes de entrada» contabilizados entre enero y octubre de 2026 —que se suman a los 23.035 registrados durante todo 2025— corresponden a personas inadmitidas antes de ingresar al país, principalmente en los pasos terrestres con Paraguay, Bolivia y Brasil, con el puente internacional Tancredo Neves al frente (9.319 casos en el período).

Lejos de tratarse de células extremistas infiltradas para desestabilizar la economía, el propio documento oficial detalla que el 73,5 % de los 43.568 rechazos ocurridos desde 2025 obedeció a faltas migratorias o documentales ordinarias: 17.792 por infracciones migratorias (como la sospecha de «falso turista»), 14.061 por falta de documentación habilitante, 11.517 por impedimentos judiciales comunes (capturas o condenas previas), 103 por residencias canceladas, 86 por documentación falsa o adulterada y 9 por protocolos vinculados a trata o tráfico de personas.