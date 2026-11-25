El PRO renovó su respaldo a Figueroa y competirá con una lista propia de diputados provinciales en 2027. Foto: Emiliano Ortiz.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la presidenta del PRO en Neuquén, Leticia Esteves, renovaron este miércoles el acuerdo programático. El espacio ratificó su acompañamiento al proyecto político de la Neuquinidad para los comicios del 14 de febrero de 2027 y confirmó que competirá con una lista propia de candidatos a diputados provinciales.

Durante el encuentro, Esteves adelantó parte del armado electoral y precisó cuáles serán los compromisos que asumirá el espacio para dar continuidad al trabajo conjunto con el oficialismo provincial.

«Lo que estamos haciendo hoy como espacio político es revalidar nuestro acompañamiento a este proyecto político», expresó Esteves, quien consideró que los principales compromisos asumidos hace cuatro años se cumplieron durante los primeros años de gestión.

El PRO confirmó sus primeras candidaturas en Neuquén

Esteves anunció que el partido contará con postulantes a intendentes y concejales en varias localidades de la provincia. Además, aclaró que la nómina de diputados provinciales estará integrada por dirigentes propios y no será una lista espejo de Comunidad.



Entre las candidaturas confirmadas, Sol Petagna competirá por la intendencia de San Martín de los Andes y Lucas Werro por la de San Patricio del Chañar. En Zapala, Leandro Solorzano encabezará la lista de concejales, mientras que Munir Chacón hará lo propio en Vista Alegre.

En Cutral Co, Mario Jordán Díaz tendrá un lugar en el armado electoral, aunque todavía no se definió su posición. Por su parte, en Centenario, Paola Scringer podría encabezar una de las listas. Esteves también destacó la presencia de referentes de Senillosa y anticipó que el espacio tendrá candidatos en la mayoría de las localidades neuquinas.

El partido deberá completar su armado electoral antes del 11 de diciembre, cuando vence el plazo para la presentación de candidaturas.

Respaldo a Leandro López en Neuquén capital

Una de las definiciones pendientes es la estrategia electoral que adoptará el partido en la ciudad de Neuquén. Esteves anticipó que la intención es acompañar la candidatura a intendente de Leandro López, quien conformó su propio espacio político, Arriba Neuquén.

«Seguramente vamos a acompañar al candidato Leandro López como intendente, eso es algo que tiene que terminar de definir la asamblea», explicó. La dirigente indicó que todavía resta determinar si se va a concretar mediante una alianza entre ambos partidos o a través de una lista propia de concejales del PRO que acompañe la postulación de López.

La diferencia radica en el alcance del acuerdo. Una alianza podría involucrar a otras localidades y al armado legislativo provincial, mientras que la segunda alternativa limitaría el acompañamiento a la capital. Esteves precisó que aún deben realizarse al menos dos asambleas partidarias para resolver estas cuestiones.

Esteves y la posibilidad de integrar la fórmula de Figueroa

Durante la conferencia, el mandatario provincial fue consultado sobre la posibilidad de que Esteves integre la fórmula de la Neuquinidad para las próximas elecciones. Por el momento no se dieron precisiones y se sostuvo que todavía no están definidos los candidatos a gobernador y vicegobernador.

Figueroa y Esteves renovaron el acuerdo político, con miras a los próximos comicios provinciales. Foto: Emiliano Ortiz.

Sin embargo, Figueroa destacó el vínculo que mantiene con los integrantes del PRO y valoró su participación tanto en el gabinete provincial como en la Legislatura y los concejos deliberantes.

También hizo referencia a la incorporación de otros espacios políticos, entre ellos Fuerza Neuquina y Federal y el partido que conduce el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

«No es un desafío de un partido político, no es un desafío de un sector, no es un desafío de una persona», sostuvo Figueroa, quien definió el momento que atraviesa la provincia como un desafío generacional.