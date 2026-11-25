Río Negro entregó más de $1500 millones para equipamiento del hospital de Roca
El Gobierno provincial destinó fondos para incorporar equipamiento e insumos al hospital López Lima. Además, otorgó ayuda económica para avanzar con la refuncionalización del ex Hogar Alfonsina Storni, donde funcionarán nuevas dependencias municipales.
El gobernador Alberto Weretilneck entregó un aporte de $1.531 millones al hospital Francisco López Lima de Roca para incorporar nuevo equipamiento médico, insumos y repuestos. Durante la misma jornada, también otorgó $40 millones al Municipio para avanzar con la recuperación del ex Hogar Alfonsina Storni, un edificio que será reutilizado para dependencias municipales.
La entrega de los fondos se realizó en Roca y contó con la participación de la intendenta María Emilia Soria y autoridades provinciales y municipales. El aporte destinado al centro de salud fue recibido por su directora, Susana Marezzi, y apunta a reforzar la capacidad de atención de uno de los hospitales de referencia del Alto Valle.
Según se informó desde el Gobierno provincial, los recursos permitirán adquirir un ecógrafo prenatal, equipamiento para el área de anatomía patológica, un arco en C para el quirófano, un electrobisturí y un autoclave. También se contempla la compra de repuestos para el tomógrafo, insumos para el laboratorio de análisis clínicos y componentes para el banco de leche humana.
Weretilneck destacó el rol regional del López Lima, que recibe pacientes de distintas localidades del Alto Valle que necesitan estudios, tratamientos y cuidados de mayor complejidad. Además, recalcó que la inversión permitirá mejorar los servicios de salud y evitar que las familias deban trasladarse a otras ciudades para acceder a determinadas prestaciones.
Durante el último aniversario de Roca el pasado 1° de septiembre, el gobernador había asumido «una deuda pendiente, con la remodelación, ampliación y áreas nuevas del hospital«. Además, en esa misma jornada se dio la firma de documentos donde el mandatario provincial se comprometió a financiar el reacondicionamento del exhogar.
La recuperación del edificio y la entrega de escrituras
Otro de los anuncios de la jornada fue la entrega de una asistencia económica de $40 millones al Municipio de Roca para refuncionalizar el edificio del ex Hogar Alfonsina Storni.
Los trabajos se realizarán mediante la modalidad de obra delegada y permitirán recuperar el inmueble para darle nuevos usos dentro de la estructura municipal. De acuerdo con lo informado, allí funcionarán dependencias municipales y un centro de operaciones de la Secretaría de Servicios Públicos.
La intervención busca reincorporar el edificio al funcionamiento de la ciudad y aprovechar sus instalaciones para concentrar tareas vinculadas con la prestación de servicios públicos.
Durante la actividad también se concretó la entrega de 42 escrituras a familias de la ciudad, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). La documentación otorga seguridad jurídica a los propietarios y les permite disponer plenamente de sus viviendas, tanto para venderlas como para transmitirlas por herencia.
La intendenta agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó los recursos destinados a la ciudad para mejorar los servicios públicos, recuperar infraestructura municipal y avanzar en la regularización dominial de viviendas.
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