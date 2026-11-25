El gobernador Alberto Weretilneck entregó un aporte de $1.531 millones al hospital Francisco López Lima de Roca para incorporar nuevo equipamiento médico, insumos y repuestos. Durante la misma jornada, también otorgó $40 millones al Municipio para avanzar con la recuperación del ex Hogar Alfonsina Storni, un edificio que será reutilizado para dependencias municipales.

La entrega de los fondos se realizó en Roca y contó con la participación de la intendenta María Emilia Soria y autoridades provinciales y municipales. El aporte destinado al centro de salud fue recibido por su directora, Susana Marezzi, y apunta a reforzar la capacidad de atención de uno de los hospitales de referencia del Alto Valle.

La directora del hospital Francisco López Lima y el aporte de la Provincia de Río Negro. Foto: Fiorella Ciaramaria.

Según se informó desde el Gobierno provincial, los recursos permitirán adquirir un ecógrafo prenatal, equipamiento para el área de anatomía patológica, un arco en C para el quirófano, un electrobisturí y un autoclave. También se contempla la compra de repuestos para el tomógrafo, insumos para el laboratorio de análisis clínicos y componentes para el banco de leche humana.

Weretilneck destacó el rol regional del López Lima, que recibe pacientes de distintas localidades del Alto Valle que necesitan estudios, tratamientos y cuidados de mayor complejidad. Además, recalcó que la inversión permitirá mejorar los servicios de salud y evitar que las familias deban trasladarse a otras ciudades para acceder a determinadas prestaciones.

Durante el último aniversario de Roca el pasado 1° de septiembre, el gobernador había asumido «una deuda pendiente, con la remodelación, ampliación y áreas nuevas del hospital«. Además, en esa misma jornada se dio la firma de documentos donde el mandatario provincial se comprometió a financiar el reacondicionamento del exhogar.

La recuperación del edificio y la entrega de escrituras

Otro de los anuncios de la jornada fue la entrega de una asistencia económica de $40 millones al Municipio de Roca para refuncionalizar el edificio del ex Hogar Alfonsina Storni.

Los trabajos se realizarán mediante la modalidad de obra delegada y permitirán recuperar el inmueble para darle nuevos usos dentro de la estructura municipal. De acuerdo con lo informado, allí funcionarán dependencias municipales y un centro de operaciones de la Secretaría de Servicios Públicos.

Soria recibió la asistencia económica por parte de Weretilneck.

La intervención busca reincorporar el edificio al funcionamiento de la ciudad y aprovechar sus instalaciones para concentrar tareas vinculadas con la prestación de servicios públicos.

Durante la actividad también se concretó la entrega de 42 escrituras a familias de la ciudad, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). La documentación otorga seguridad jurídica a los propietarios y les permite disponer plenamente de sus viviendas, tanto para venderlas como para transmitirlas por herencia.

La intendenta agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó los recursos destinados a la ciudad para mejorar los servicios públicos, recuperar infraestructura municipal y avanzar en la regularización dominial de viviendas.