Báez mostró su mejor tenis en el tercer set y llegó a la final en Estoril

Sebastián Báez le ganó hoy al español Albert Ramos-Vinolas por 6-3, 6-7 (7) y 6-0 y se clasificó a la final en el ATP 250 de Estoril, en Portugal, donde buscará su primer título en el circuito profesional.

Ubicado en el puesto 59 del ranking mundial, el argentino llega por primera vez a una final de un ATP, enfrentará mañana en la definición al vencedor de la segunda semifinal que jugará más tarde los estadounidenses Sebastián Korda (37) y Frances Tiafoe (29).

El pibe de 21 años se impuso ante el catalán Ramos-Vinolas (31), que defendía el título que conquistó el año pasado en Estoril, en dos horas y 35 minutos de juego. De esta forma, el bonaerense le ganó al español por tercera vez en el año, ya que lo había superado en la primera ronda del Abierto de Australia y en las semifinales del ATP 250 de Santiago, Chile.

Báez, que ascenderá hasta el puesto 48 del ranking mundial con su acceso a semifinales, la mejor ubicación de su carrera, protagoniza una gran semana en Portugal con triunfos sucesivos sobre el local Joao Sousa (83), campeón de Estoril en la edición 2018, el croata Marin Cilic (23), exnúmero tres del mundo y campeón del US Open en 2014, y el francés Richard Gasquet (80).

«Tuve oportunidades para cerrar el partido en el tie break del segundo set pero jugaron un poco los nervios. Por suerte en lo físico me benefició ir al tercer set y lo pude sacar adelante», expresó Báez a prensa del torneo lusitano. Sobre su rival en la final, que aún no está definido, el argentino aseguró que «todos son difíciles en este nivel y yo solamente tengo muchas ganas de jugar lo mejor posible».

Why not him? 🇦🇷



Young Argentine @sebaabaez7 reaches a 2nd final of 2022, defeating Ramos-Vinolas 6-3 6-7 6-0 in Estoril!@EstorilOpen pic.twitter.com/m9USokxic4