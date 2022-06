Báez, otro argentino que sufre una durísima derrota en Wimbledon

Sebastián Báez (35) perdió hoy ante el belga David Goffin (58) por 6-1, 6-2 y 6-4 y quedó eliminado en la segunda ronda de individuales del torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada de la ATP.

Goffin construyó su victoria a partir de un juego rápido y efectivo que no le permitió, salvo en algunos puntos, la recuperación al joven tenista bonaerense sobre el césped de Wimbledon.

Báez había pasado de ronda el martes, tras un exitoso debut en donde derrotó al japonés Taro Daniel por 6-4, 6-4 y 7-5.

Posteriormente, en otro duro golpe para el tenis nacional, el dobles compuesto por Diego Schwartzman y Facundo Bagnis cayó con el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, terceros favoritos al título, por 6-3, 7-5 y 6-3.

El Peque, 15 en el ranking mundial de la ATP y 12do. favorito, continuará con su cronograma en singles mañana frente al británico Liam Broady en horario y cancha a confirmar.

Por su parte, el serbio Novak Djokovic, número 1 en la carrera al título, venció con facilidad al australiano Thanasi Kokkinakis por 6-1, 6-4 y 6-2 en la cancha central. En la ronda siguiente se verá las caras con su compatriota Miomir Kecmanovic (25to. favorito y 30mo. en el ranking).

Y el noruego Casper Ruud, tercer favorito, cayó sorpresivamente con el francés Ugo Humbert por 6-3, 2-6, 5-7 y 4-6 en la cancha 2, y quedó afuera de manera temprana. El galo irá ante Goffin, el verdugo de Báez.

