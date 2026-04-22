Divulgarán este miércoles la actividad económica del primer bimestre: expectativas por el dato que revelará el Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el resultado que obtuvo la actividad económica del país en el mes de febrero.

El índice también permitirá ver el rendimiento del primer bimestre del 2026.

Expectativa entre los sectores productivos por el EMAE

El último dato arrojó una leve alza del 0,4% mensual y 1,9% interanual en enero. Así, la actividad económica consiguió una segunda mejora consecutiva en su indicador, e inició el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. A su vez, permite anticipar las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se ubican la industria y el consumo.

El indicador de confianza empresarial se ubicó en -6,2% en marzo

El Indec dio a conocer este martes que el Indicador de Confianza Empresarial fue negativo tras el relevamiento realizó y la evaluación de marzo de 2026.

Tal como muestra el informe oficial del INDEC, en supermercados y autoservicios mayoristas el indicador de confianza empresarial se ubicó en -6,2%, de acuerdo con la evaluación de marzo de 2026 y las expectativas abril-junio de 2026.

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