Báez y Cerúndolo pasaron a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Sebastián Báez le ganó a Wawrinka en su debut en Montecarlo. (Foto: AFP)

En el arranque de la actividad por el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo debutaron con triunfos para avanzar a la segunda ronda.

Báez derrotó a Stanislas Wawrinka por un doble 7-5 en un duro partido. El argentino no empezó bien y el suizo se puso 4-1 arriba en el primer set.

El bonaerense mejoró y lo dio vuelta para cerrarlo 7-5. En el segundo, el desarrollo se dio a la inversa. Báez se adelantó 5-1 pero Wawrinka reaccionó y lo igualó en 5 con dos quiebres.

El argentino no bajó los brazos y pudo concretar la victoria con otro 7-5. Ahora, le tocará enfrentar al N°1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Por su parte, Francisco Cerúndolo venció por 7-5 y 6-4 a Stefanos Tsitsipas en un partido muy cambiante. El argentino quebró rápido pero el griego se recuperó y llegó a sacar para set.

Fran lo pudo dar vuelta para ganarlo 7-5 y salió con todo al segundo donde se puso rápido 4-0. Tsitsipas levantó y lo empató en 4 pero el argentino quebró una vez más y lo pudo sostener para el 6-4 definitivo.

Su rival en la segunda ronda será el checo Tomáš Macháč, que en la primera ronda venció al alemán Daniel Altmaier. El que no tuvo la misma suerte fue su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, que cayó por 5-7, 6-2 y 6-1 con el monegasto Valentin Vacherot.

Además, Francisco Comesaña perdió con el italiano Flavio Cobolli por 7-5, 2-6 y 6-3. Este martes será el turno de Tomás Etcheverry que debuta contra el búlgaro Grigor Dimitrov.