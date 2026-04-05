Sueño cumplido: Navone logró su primer título ATP en el Tiriac Open de Bucarest

Algo más que un sueño cumplido. Mariano Navone conquistó este domingo su primer título ATP Tour de su carrera en el Tiriac Open, donde completó una semana mágica en Bucarest. A los 25 años, el argentino logró uno de sus objetivos más firmes de 2026 y ahora está listo para seguir a paso firme en la temporada sobre polvo de ladrillo, que tiene como punte cúlmine a Roland Garros.

El N° 60 del ATP Rankings tuvo que exprimirse al límite para abrazar el trofeo, superando la resistencia de Daniel Mérida 6-2, 4-6, 7-5 en una de las finales más exigentes de la temporada.

La capacidad de sufrimiento del español, procedente de la fase previa con un espíritu indomable, requirió la paciencia eterna del argentino, vencedor tras dos horas y 17 minutos de juego en la capital rumana.

Subirá 18 puestos en el ranking

La victoria permitirá a La Nave escalar 18 puestos en apenas una semana, pasando del N° 42 del escalafón mundial. El argentino, convertido en tercera raqueta nacional tras Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo, regresa al top 50 por primera vez desde febrero de 2025.

Navone es el segundo jugador que estrena palmarés ATP Tour en la temporada 2026, luego del obtenido por Etcheverry, en el ATP 500 de Río de Janeiro. Y otro dato argento: lo hizo en la casa de Ion Tiriac, el entrenador que marcó a fuego la carrera del gran Guillermo Vilas.