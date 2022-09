Carlos Alcaraz ganó el US Open y es el número 1 más joven de la historia

El tenis parece estar atravesando una transición histórica en la que el «Big 3» que integran Federer, Nadal y Djokovic ha perdido esa condición dominante, en la que casi nadie les hacía frente, y aparecieron nuevos talentos que van copando los torneos grandes y en ranking mundial.

En ese contexto, Carlos Alcaraz y Casper Ruud se perfilan para pelear durante muchos años, pero el español ganó una batalla que quedará en la historia y se perfila para ser el gran sucesor de «Rafa». En cuatro sets (6-4, 2-6, 7-6 y 6-3) mostró todo su tenis para derrotarlo en la final del US Open y, además de ganar su primer Grand Slam, subió a lo más alto del escalafón mundial.

Luego de dos semanas fantásticas, donde en cada partido cautivó al público y fue superior a todos los rivales, Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de la historia en llegar a «1» del ranking con apenas 19 años, cumplidos el pasado 5 de mayo.

Su potencia y precisión invita a pensar que será uno de los grandes de la historia de este deporte cuando su carrera recién está arrancando. Con errores propios de su juventud y condición humana, «Charly» parece no tener techo y así lo demostró en la definición.

Una de las tantas virtudes para ganar su primer torneo grande fue el acierto en los momentos decisivos, porque en el tie-break del tercer set, que sería el punto de inflexión en la final, le ganó 7 a 1 a Ruud en esa instancia para ponerse al frente de nuevo.

No era un cotejo que solo definía un torneo. Se trata del último Grand Slam del año y entregaba, nada menos, que la posibilidad de ser el mejor del mundo a quien ganara el partido. De hecho, ahora el noruego es el número 2 del escalafón pese a la derrota.

El trámite fue una exposición de tenis moderno, con dos jugadores muy veloces y talentosos, que intercambiaron puntos de gran nivel durante tres horas y 23 minutos. Ambos cometieron errores, pero la diferencia fue que Alcaraz aprovechó mejor los de Ruud en el final de la tercera manga. Con esa ventaja, en el cuarto set tomó la iniciativa y se fue derecho a la victoria.

«Muchísima gente ha venido desde España y de otras partes del mundo para animarme en este día tan especial. La verdad que el cariño que he recibido desde la primera ronda ha sido increíble», declaró el juvenil.

El twit de Rafa Nadal felicitando a Alcaraz es, quizás, una buena forma de cerrar el círculo de un torneo inolvidable para Carlos. Cabe recordar que si los dos que jugaron la final no llegaban a esa instancia, Nadal hubiese regresado al «1», un dato que una vez más demuestra su grandeza, tanto adentro como afuera de la cancha.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!