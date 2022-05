Carlos Alcaraz le ganó el duelo generacional a la leyenda Rafael Nadal

Carlos Alcaraz ganó hoy el duelo de generaciones ante su compatriota, el ex número uno del mundo Rafael Nadal por 6-2, 1-6 y 6-3, y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Madrid.

Alcaraz, de 19 años, se quedó con el choque más esperado por el mundo del tenis, en especial por el tenis español. Consumó la victoria tras dos horas y 30 minutos de juego en el estadio Manolo Santana.

El número 9 del mundo obtuvo su primer triunfo ante Nadal (ahora 4 en el ranking), quien lidera el historial por 2-1, y jugará las semifinales ante el serbio Novak Djokovic.

Alcaraz generó preocupación cuando sufrió una lesión en el tobillo que le demandó atención médica. Superó esa situación para imponerse con mucha concentración ante el máximo ganador de torneos de Grand Slam (21) y su máximo referente.

El serbio número uno del ranking ATP, que nunca se cruzó con el joven Alcaraz, derrotó al polaco Hubert Hurkacz por 6-3 y 6-4.

Los cuartos de final continuarán con los cruces entre el ruso Andrey Rublev y el griego Stefanos Tsitsipas; y el canadiense Felix Auger Aliassime ante el alemán Alexander Zverev.

