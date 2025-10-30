Cerúndolo perdió ante Sinner y se despidió del Masters 1000 de París en los octavos de final

rancisco Cerúndolo perdió ante Jannik Sinner y se despidió del torneo en los octavos de final. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Se terminó la participación de Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de París. El argentino perdió en su presentación ante el italiano Jannik Sinner, número del ranking ATP, y quedó eliminado del torneo.

Sinner prácticamente no mostró fisuras y se quedó con la victoria por 7-5 y 6-1, en un partido que duró 1 horas y 25 minutos. Con este resultado, el italiano logró estirar la ventaja en el historial ante el argentino: le ganó cuatro de las seis veces que se enfrentaron.

Por su parte, Cerúndolo llegaba con confianza tras un trabajado triunfo en segunda ronda ante el serbio Miomir Kecmanovic. Además, tenía otro dato alentador: es el único sudamericano que derrotó a Sinner en más de una ocasión.

Sin embargo, Sinner estiró su gran momento: lleva 23 victorias consecutivas en canchas cubiertas, viene de coronarse en Viena y busca en París su título número 23 en el circuito.

Su próxima rival será el estadounidense Ben Shelton, quinto favorito al título, que venció al ruso Andrei Rublev y se garantizó la clasificación al Torneo de Maestros de Turín.

Si logra consagrarse en la capital francesa, podrá recuperar el número uno del ranking mundial, lo que agrega una dosis extra de motivación a su semana.

Con esta derrota, Francisco Cerúndolo cerró el año en el circuito y ya se centrará en la Copa Davis con el equipo argentino.

El número dos del mundo buscará ganar el torneo para descontarle puntos a Carlos Alcaraz, eliminado en primera ronda del certamen.

Ambos tenistas se las verán igualmente en el ATP Finals, el Masters de fin de año que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito.