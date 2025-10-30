Rally de Chichinales: puntos claves en la anteúltima fecha del Regional

El Rally Regional dice presente por primera vez en Chichinales y la fecha es vital en las peleas por los diferentes campeones. Bajo el nombre de «Portal del Valle», la competitiva categoría zonal se alista para vivir ocho especiales que prometen en caminos desconocidos para los pilotos, pero muy elogiados en la previa.

Como se trata del penúltimo capítulo de la temporada, la gran mayoría usará la calculadora. Algunos están en condiciones de dar un paso gigante hacia el título, pero otros se jugarán las últimas cartas antes de la definición, que será en Bariloche, a principios de diciembre.

Mauro Debasa (RC5), Emilio Vega (N1) y Mauro Rocca (A8) son los que más cómodos llegan al cierre del Regional. La regularidad fue determinante a lo largo de las seis jornadas y por eso tienen el champán en el freezer. A los tres les dan muy bien las cuentas y si son inteligentes, pueden probarse la corona.

Todas las miradas en Chichinales estarán puestas en la A6 y la A1, que coinciden en un punto: hay ventaja mínima y prometen sacarse chispas hasta el final. Esequiel Klein supera a Rauly Martínez 164-163 en la A6, mientras que Alejandro Zambón hace lo propio con Erick Regliner en la menor, por 159-158.

El listado de líderes se completa con Octavio Fernández y Oscar Ibargüen, quienes mandan con cierta comodidad, pero no se pueden tomar licencias. Un error puede costar caro y tanto Claudio Bustos como Antonio Indaver están al acecho.

La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) informó que son 44 los inscriptos para esta jornada clave del certamen. Como siempre será la encargada de controlar la prueba que fiscalizará la Federación Regional Once y que cuenta con la organización de la Municipalidad de Chichinales, sede de la largada simbólica, prevista para este viernes a las 20. Sin dudas, será un momento muy especial para la ciudad, que apuesta a que su fecha tenga continuidad en los próximos años.

La etapa del sábado será un poco más extensa que la del domingo (39,2 contra 34.9), mientras que un tramo, Chichinales-500 Hectáreas, se utilizará en tres especiales. Su deterioro puede resultar clave en el desarrollo de la prueba, especialmente en el P6, cuando se empiece de definir la historia.

El cronograma del Rally de Chichinales

Viernes 31/10

20:00 Largada simbólica, Municipalidad de Chichinales

Sábado 01/11

PE 1 10:53 Cantera Gómez/Cervantes

PE 2 12:06 Chichinales/500 Hectáreas

PE 3 14:14 Cantera Gómez/Cervantes

PE 4 15:27 Chichinales/500 Hectáreas

Domingo 02/11

PE 5 10:53 Villa Regina/Parque Industrial

PE 6 11:36 Chichinales/500 Hectáreas

PE 7 13:14 Villa Regina/Parque Industrial

PE 8 13:57 Pista Safari/Campo de doma

Total Rally: 334,70 kms (74,1 PE, 260,6 enlaces)

Las tablas de posiciones

Clase RC5: Mauro Debasa 211, Omar Kovacevich 139, Lucas Craievich 120

Clase N2: Octavio Fernández 161, Claudio Bustos 126, Marcelo Martínez 122

Clase N1: Emilio Vega 173, Agustín Pistagnesi 88, Ariel Ramos 74

Clase A8: Mauro Rocca 129, Miguel Carbonell 59.5, Damián De Grossi 41.5

Clase A7: Oscar Ibargüen 139. Antonio Indaver 105, Marcos Craievich 90

Clase A6: Esequiel Klein 164, Raúl Martínez 163, Jorge Escalante 144

Clase A1: Alejandro Zambón 159, Erick Regliner 158, Rubén Martínez 91

Los 44 anotados