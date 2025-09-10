Copa Davis: Argentina completó su tercera jornada de prácticas y espera por el sorteo ante Países Bajos

En su tercera jornada de preparación en Groningen, el equipo argentino de Copa Davis completó una exigente rutina de entrenamientos con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025.

La actividad comenzó temprano en el MartiniPlaza, escenario donde se disputará la serie. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los dos principales candidatos a ocupar los puestos de singlistas, realizaron ejercicios técnicos y tácticos bajo la atenta supervisión del capitán.

En paralelo, en las canchas alternativas del complejo, trabajó la dupla conformada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos.

El calendario marca que este jueves, a partir de las 7 en Argentina, se llevará a cabo el sorteo que determinará el orden de juego para el viernes y sábado.

Como es habitual en el reglamento de la Copa Davis, los primeros singlistas de cada país se medirán en el debut ante las segundas raquetas del equipo rival. Ese cruce inicial suele resultar determinante, ya que puede marcar el pulso anímico de toda la serie.

En Argentina, la expectativa gira en torno a cómo organizará Frana su formación. Todo indica que Cerúndolo será la primera raqueta y Etcheverry se disputaría el segundo lugar con Comesaña, mientras que la experimentada dupla Molteni y Zeballos será la encargada de jugar el punto de dobles.

Por su parte, Países Bajos contará con jugadores como Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong y Guy den Ouden, además de especialistas en dobles como Sander Arends y Sem Verbeek, todos bajo la conducción de Paul Haarhuis, un histórico del tenis neerlandés.

La serie, al mejor de cinco puntos, comenzará este viernes a las 9 (hora argentina), con dos partidos de singles. La jornada del sábado se abrirá a la misma hora con el dobles y continuará con dos encuentros de singles.

El objetivo del equipo argentino es lograr la clasificación al Final 8 de Bolonia que se disputará entre el 18 y 23 de noviembre en Italia.