Copa Davis: Argentina tiene el equipo para enfrentar a Países Bajos y hay un debutante

La Asociación Argentina de Tenis dio a conocer los convocados del equipo de Copa Davis para la serie ante Países Bajos, que se disputará jugará el próximo 12 y 13 de septiembre. Con Javier Frana como capitán, el equipo nacional buscará sortear la serie de segunda ronda de los Qualifiers 2025.

La nómina está integrada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes se mantienen en el equipo, mientras que la novedad pasa por el llamado a Fancisco Comesaña, quien atraviesa el mejor momento de su carrera.

El gran momento del Tiburón

Comesaña, el Tiburón de Mar del Plata, alcanzó el puesto 54° del ranking ATP, el mejor de su carrera. Viene de ganarle al gigante Reilly Opelka, en el Masters 1000 de Cincinnatti, donde se metió por primera vez en octavos de final de un toneo de esta serie.

Comesaña está cerca de meterse en el top 50 del escalafón mundial. (Archivo AP)

La delegación de Argentina partirá hacia los Países Bajos el próximo el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación para la serie, cuayos dos jornadas se pondrán en marcha a las 9 (hora argentina), con televisación de TyC Sports y DSPORTS.

Los partidos se disputarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país.

El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en la primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional se impuso por un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.