Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis profesional: el emotivo mensaje que publicó

En la previa de la final del Masters 1000 de Madrid, Diego Schwartzman (142°) anunció este domingo en sus redes sociales que participará en sus últimos torneos como profesional. El Peque confirmó que pondrá fin a su carrera en la próxima edición del Argentina Open, en febrero de 2025.

Más allá de intentar dar vuelta la historia en los últimos meses, el exnúmero ocho del mundo no se encontraba en su mejor versión desde mediados de 2022. El tenista de 31 años sorprendió este domingo cuando confirmó que toma una «decisión demasiado difícil» porque le «cuesta seguir disfrutando plenamente y encontrar la sonrisa por momentos».

En ese sentido, el dueño de cuatro títulos profesionales: Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021, participará en sus últimos certámenes en el circuito. Probablemente intente acceder al cuadro principal en Roma, Roland Garros, Wimbledon, Toronto, Cincinnati, US Open, Shanghai y París.

El emotivo posteo de Diego Schwartzman sobre su retiro profesional

El Peque realizó una publicación en sus redes sociales para anunciar su retiro profesional. El tenista de 31 años escribió un emotivo mensaje confirmando su decisión y dando detalles de cuándo será.

«Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente», escribió Schwartzman.

Además, dio detalles de las sensaciones que le genera esta decisión: «Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia».

Schwartzman remarcó su deseo de que lo que resta de 2024 «sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar».

«El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron parte vital de él. Por eso quería agradecerles porque ‘El Peque’ tuvo una vida gigante», concluyó.