Djokovic quedó eliminado en Dubai y perderá el número 1 del mundo

Djokovic perdió hoy contra el checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6 (7-4) en los cuartos de final del ATP 500 de tenis de Dubái y dejará de ser el número 1 del Mundo desde el próximo lunes, cuando el liderazgo del ranking pase a manos del ruso Daniil Medvedev.

Con la baja del serbio del número 1 del ranking, será la primera vez desde 2004 que el trono del tenis masculino sea para un jugador que no pertenece al conocido como «Big 4», integrado por Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Djokovic pagó caro su falta de competencia en el circuito, ya que antes de presentarse en Dubái no competía desde la primera semana de diciembre del 2021 representando a Serbia por las finales de la Copa Davis, en España, y fue derrotado hoy por Vesely (123) en 1 hora y 59 minutos de juego.

Errático desde el inicio, Djokovic fue superado por Vesely, quien viene de la clasificación previa del torneo y en la ronda anterior había eliminado al español Roberto Bautista Agut en los octavos de final. El checo sumó apenas su cuarto partido ganado ante un ‘top 10’ a lo largo de su carrera. Nole había sido su víctima en el único precedente entre ambos en la segunda ronda de Montecarlo en el 2016.

Djokovic no perdía contra un jugador tan abajo en la clasificación desde que cayó ante el eslovaco Martin Klizan (140) en la segunda ronda del Barcelona Open Banc Sabadell de 2018.

El año para Novak no comenzó para nada bien. El 2022 lo recibió con el escándalo internacional por su intento por participar en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, país de Oceanía que lo deportó por no estar vacunado contra el Covid-19.

El Abierto de Australia quedó en manos del español Rafael Nadal que aumentó su vitrina a 21 títulos grandes superando al serbio y a Roger Federer, ambos con 20, y además, al no poder defender el título obtenido en Melbourne en el 2021, dejó a merced de Medvedev el número 1 del ranking.

Al perder hoy en Dubái, tras 84 semanas como el líder de manera ininterrumpida, el nacido en Belgrado dejará el número 1 en manos de Medvedev, sea cual fuere el resultado del ruso en el ATP 500 mexicano de Acapulco en el que esta noche jugará ante el japonés Yoshihito Nishioka (103), por lo cuartos de final del certamen.

Djokovic elevó a 361 el récord de semanas pasadas como número uno, antes de pasar el trono a Medvedev, subcampeón en el Abierto de Australia a principios de este año.

LIGHTNING STRIKES TWICE ⚡️ ⚡️@jiri_vesely stuns Djokovic for the 2nd time in his career, ending his reign at No. 1 with a 6-4 7-6 victory! pic.twitter.com/YXVuWHCuxq