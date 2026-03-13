El Masters 1000 de Indian Wells juega las semifinales y espera por una final soñada

Carlos Alcaraz va en busca de una nueva final de un Master 1000.

Las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells se jugarán este sábado, en la que será una jornada soñada en el “Paraíso del tenis”, en California.

Los grandes candidatos para avanzar a la final son el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°). Sin embargo, el alemán Alexander Zverev (4°) y el ruso Daniil Medvedev (11°) llegan en gran nivel y quieren dar la sorpresa.

En uno de los enfrentamientos, Alcaraz, que tuvo un impresionante arranque de temporada, se enfrentará con Medvedev.

El español está invicto en lo que va de 2026, gracias a los títulos en el Abierto de Australia que le permitió convertirse en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slams y en el ATP 500 de Doha.

Por su parte, Medvedev está de racha tras conquistar el ATP 500 de Dubai. El historial marca un claro dominio por parte de Alcaraz, con 6 triunfos y 2 derrotas y además se quedó con la victoria en los últimos cuatro enfrentamientos.

El italiano Sinner se mide en semifinales ante Zvever.

En el otro partido, Sinner intentará extender su racha de victorias ante Zverev, a quien derrotó las últimas cinco veces que se cruzaron.

Por ahora, Sinner está teniendo un 2026 por debajo del nivel esperado, donde alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia para luego caer en los cuartos de final del ATP 500 de Dubai.

En tanto, Zverev también hizo semis en Australia, aunque después se despidió en los octavos de final del ATP 500 de Acapulco.