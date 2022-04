El Peque Schwartzman debutó con una victoria en el ATP de Barcelona

Diego Schwartzman le ganó hoy al estadounidense Mackenzie McDonald por un doble 6-2 y avanzó a octavos de final del ATP de Barcelona, donde se disputa el tradicional trofeo Conde de Godó.

El Peque, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP y sexto cabeza de serie, debutó en la segunda ronda del certamen y no tuvo problemas para eliminar a McDonald en una hora y 29 minutos de juego.

En los octavos de final, el argentino de 29 años chocará con el británico Daniel Evans o el italiano Lorenzo Musetti, quien sacó del torneo al bonaerense Sebastián Báez.

Otro argentino, Federico Coria, avanzó ayer a la segunda ronda, mientras que Federico Delbonis debutará mañana.

Bouncing back 👌



Fresh off his marathon vs Tsitsipas in Monte Carlo, 6th seed @dieschwartzman is pitch perfect to take out McDonald 6-2 6-2 in Barcelona#BCNOpenBS pic.twitter.com/LE6FHTMl5v