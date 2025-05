Federico Gómez, el argentino que tocó fondo y ganó en su debut en Roland Garros

«Siento haber tocado fondo», reveló el tenista Federico Gómez a comienzos de marzo cuando publicó una emotiva carta en redes sociales para contar su duro momento personal. Hoy, a menos de tres meses, ganó en su debut en Roland Garros.

El argentino se impuso ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic por 4-6, 6-4, 6-4, 6-1 en dos horas y 47 minutos para avanzar a segunda ronda.

Fue su debut absoluto en un Grand Slam. Venía jugar qualy en el US Open y en el Australian Open y en esta ocasión pudo entrar al cuadro principal como lucky loser.

«Después del posteo fueron días duros, no fue nada fácil pero a la vez me fui sintiendo cada vez mejor. No es un cambio de un día para otro, es un proceso que estoy trabajado y lo estoy llevando muy bien», comentó sobre la publicación viral de marzo.

Las sensaciones de 🇦🇷 Fede Gómez antes de su debut absoluto en #RolandGarros.



▶️ Mirá El Show de ESPN Tenis en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/kx0JhhOPXM — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 26, 2025

Luego de hacer público su duro momento personal, Novak Djokovic fue uno de los que se acercó a él y entrenaron juntos. Hoy cuando se enteró del triunfo del argentino expresó: «Es una persona muy buena, muy linda. Me pone contento su victoria. Es un luchador. Entrené mucho con él y me siento muy cercano».

La alegría de 🇷🇸 Djokovic por el triunfo de 🇦🇷 Fede Gómez en #RolandGarros, bajo las cámaras de @ESPNTenis.

Ellos dos 😍



Ellos dos 😍 pic.twitter.com/9RLd6nE7uC — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 27, 2025

En la próxima ronda, Gómez se medirá con el británico Cameron Norrie que dio uno de los batacazos del torneo al eliminar al N°11 del mundo Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 en casi cuatro horas de juego.

Son tres los argentinos que pudieron avanzar a la segunda ronda en Roland Garros. Los otros dos fueron Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo que jugarán mañana contra el estadounidense Reilly Opelka y el serbio Hamad Medjedovic, respectivamente.