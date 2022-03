Francisco Cerúndolo bajó a Monfils y se ilusiona en el Masters de Miami

En su debut en un Masters 1000, Francisco Cerúndolo logró un notable triunfo contra Gael Monfils por 6-2 y 6-3 y pasó a octavos de final en Miami.

El bonaerense de 23 años es el único argentino en carrera y con esta victoria se aseguró llegar al puesto 89° del ránking ATP (actualmente ocupa el 103°).

Cerúndolo jugó a un alto nivel y bajó al francés en solo 1 hora y 9 minutos de juego. En primera ronda le había ganado al estadounidense Reilly Opelka por 6-1, 3-1 y retiro.

