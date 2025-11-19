Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT antes del duelo ante Alemania

En la previa del debut del equipo argentino en el Final 8 de la Copa Davis, Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Argentina de Tenis, que se materializó en una obra de arte entregada en mano por el presidente de la entidad Agustín Calleri y por el vicepresidente Mariano Zabaleta, en el complejo BolognaFiere en el que este jueves el conjunto nacional se enfrentará a Alemania en cuartos de final.

Rodeado por todos sus compañeros de equipo, el resto de la delegación albiceleste, la prensa argentina acreditada y hasta por su compañero de circuito, el español Marcel Granollers, el marplatense de 40 años se emocionó al recibir una pieza diseñada especialmente y que viajó desde Buenos Aires.

La obra es un cilindro que contiene tres pelotas doradas que representan los máximos logros de su carrera, desde su arribo al N°1 del mundo en dobles en 2024, a los títulos de Grand Slam en 2025 (Roland Garros y US Open). En la base, además de su nombre, está grabada una frase que lo identifica: “La vida va de actitud”.

“Qué lindo reconocimiento, muchísimas gracias a la AAT, a los amigos del circuito… me llena mucho de orgullo estar acá. Uno de los motivos por los cuales tengo 40 años y sigo acá es por estas cositas; estas ganas de seguir viniendo, dando lo mejor de mí como jugador, tratando de disfrutar los momentos con compañeros y amigos, porque a la mayoría los considero amigos”, comenzó Zeballos.

Entre lágrimas, continuó: “Simples cosas como desayunar juntos, entrenar con Come, a quien conozco desde que él tenía 8 años; jugar con Molto, que lo conozco desde los 10, es algo que intento disfrutar más allá de que quiero que Argentina siga avanzando y esté en las Finales. Por eso sigo acá, y por eso me encantaría tirar del cordón todo lo que se pueda. Esto, para mí, es oro. Es mucho más que Roland Garros, que el US Open o el N°1. Yo juego al tenis por estas cositas”.

Para cerrar, dedicó unas palabras a Granollers: “Gracias Marcel por estar acá. Hace 7 años que estamos juntos. Esto habla muy bien de cómo sos como persona, esto siempre lo hablo con mis viejos. Tu familia es un ejemplo”. Y a su entrenador, Alejandro Lombardo: “Ale, sos mi hermano mayor. Qué buen momento para que estés acá conmigo”.

Por su parte, Calleri señaló: “Este es un reconocimiento a la excelencia. Horacio es la demostración de que con trabajo y pasión se pueden alcanzar las mayores metas en el momento en que uno se lo proponga. En estas últimas dos temporadas Horacio llegó al N°1 del mundo y ganó dos títulos de Grand Slam que ojalá sean los primeros. Después de un año exigente, a los 40 Horacio está acá representando a su país. Así que sólo quiero decir gracias Horacio por todo lo que hacés y por seguir estando acá”.