Vandalizaron murales de la Selección Argentina con mensajes en contra de Chiqui Tapia

Varios murales de la Selección Argentina fueron vandalizados para criticar a Chiqui Tapia.

Luego de la polémica eliminación de Deportivo Morón ante Deportivo Madryn en la semifinal del Reducido de la Primera Nacional, aparecieron vandalizados murales de la Selección Argentina con mensajes contra Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA.

Molestos con los arbitrajes que los perjudicaron, algunos hinchas de Morón habrían realizado pintadas contra Tapia en distintos puntos del Oeste del Gran Buenos Aires.

Las intervenciones se realizaron sobre imágenes que recuerdan el título del Mundial de Qatar 2022, que tienen como protagonistas a Lionel Messi y Dibu Martínez.

Las pintadas incluyeron frases como «Chiqui mafia», «Toviggino delincuente», «Morón es un país que no olvida» y «El Mundial más caro de la historia».

Las críticas hacia la gestión de Chiqui Tapia por los arbitrajes tendenciosos y la pérdida de calidad en los torneos de AFA crecieron durante el último tiempo.

Esos señalamientos a veces incluyen a los integrantes de la Selección Argentina, de buena relación con Tapia, como es el caso de Messi y De Paul.

Después de la polémica con Morón, Madryn visitará este sábado a Estudiantes de Río Cuarto en la primera final del Reducido rumbo al ascenso a la Liga Profesional. Será a las 21:15 con el arbitraje de Darío Herrera y tendrá VAR.