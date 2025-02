Llegó el adiós: Diego Schwartzman se retiró del tenis tras su derrota en el Argentina Open

Diego Schwartzman le dijo adiós al tenis profesional en su casa y ante su gente en el Argentina Open. De esta manera, a sus 32 años, le puso punto final a una destacada carrera en la que ganó cuatro títulos ATP y llegó a estar dentro del top ten en el ranking.

La despedida que no fue en su debut cuando el Peque sorprendió con un triunfazo ante Nicolás Jarry, finalmente llegó este jueves con su traspié en la segunda ronda del ATP de Buenos Aires.

Cómo fue la despedida del Peque Schwartzman

El último punto de la carrera de Diego Schwartzman.



A sus 32 años, el ex número 8 del mundo no pudo frente a Pedro Martínez y cayó por 6-2 y 6-2 en su último partido como tenista del circuito profesional.

Tras haber logrado una gran victoria en la primera ronda ante el chileno Nicolás Jarry, el Peque no pudo sostener el envión triunfal y cayó por 6-2 y 6-2 ante el jugador que ocupa el puesto número 41° en el escalafón.

En el court central del Buenos Aires Lawn Tennis se vivió una jornada a pura emoción. El público ovacionó de manera permanente al argentino, que vivió los últimos puntos entre lágrimas.

“Oficialmente jubilado”, dijo con humor Schwartzman al terminar el partido. Y sobre sus sensaciones del encuentro, señaló: “Intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. La cabeza y el cuerpo no conectaban. Lo competitivo lo tengo hasta el último segundo, pero voy a hacer como que el partido no existió. No tengo más que palabras de agradecimiento”.

“Siempre intenté disfrutarlo con la familia, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. En cada momento y cada detalle intenté estar con ellos para que disfruten a la par mía. Esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado”, aseguró.